Le FC Séville remporte le derby et enfonce le Betis

Betis (5-3-2) : Joel - Álex Moreno, Sidnei, Feddal (Joaquín, 62e), Mandi, Emerson - Canales, Bartra (Tello, 69e), Guardado (Borja Iglesias, 77e) - Loren, Fekir. Entraîneur : Rubi.



FC Séville (4-3-3) : Vaclick - Reguilón, Diego Carlos, Koundé, Navas - Óliver Torres (F. Vázquez, 50e), Fernando, Banega (Jordan, 75e) - Nolito (Gudelj, 70e), De Jong, Ocampos. Entraîneur : Julen Lopetegui.

a tenu ses promesses.Et dans l'ambiance bouillante du Benito-Villamarín, ce sont tout d'abord les visiteurs, auteurs d'une première demi-heure très convaincante, qui se sont illustrés en ouvrant le score. À la suite d'un mauvais dégagement d'Aïssa Mandi, la balle retombe sur Lucas Ocampos, pas attaqué, qui déclenche une puissante frappe croisée pour tromper Joel (0-1, 13). Les joueurs de Lopetegui vont ensuite se montrer dangereux sur plusieurs contres rondement menés, mais ne voient pas leur domination récompensée par un second but. Ils se font même surprendre par le Betis, qui égalise juste avant la pause alors qu'il n'avait quasiment rien montré en première mi-temps, trop imprécis, à l'image de la reprise non cadrée de Nabil Fekir à la 20minute. À la suite d'un centre du Français, Loren, plein d'opportunisme, reprend une déviation d'Emerson et en profite pour inscrire son huitième but de la saison (1-1, 45), tout en remettant le Betis sur de bons rails.Revigorés par leur égalisation, les joueurs du Betis attaquent la seconde période pied au plancher, mais sont rapidement refroidis par les. Au terme d'une belle séquence conclue par le critiqué Luuk de Jong (1-2, 56), le FC Séville reprend l'avantage et ne le perdra plus. En danger, Rubi joue pourtant son va-tout et fait littéralement entrer tous ses attaquants pour assiéger le but de Vaclick. Malgré plusieurs situations chaudes, dont un poteau de Loren à la 72, les joueurs du FC Séville tiennent le résultat, combatifs et solidaires. Diablement efficace, appliqué, le FC Séville recolle au peloton de tête et plonge son rival, dix-septième, dans un doute encore plus profond.Rubi voit rouge et pourrait bien y laisser sa peau.