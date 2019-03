Le FC Porto renverse la Roma !

Vainqueur de la Roma en prolongation (3-1), le FC Porto a su remonter la défaite concédée à l'aller en Italie (2-1) et s'est qualifié ce mercredi pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

1



FC Porto (4-2-3-1) : Casillas - Militao (Pereira 103e), Felipe, Pepe, Telles - Pereira, Herrera - Corona (Brahimi 68e), Otavio (Santos 93e), Marega - Soares (Fernando 77e). Entraîneur : Sergio Conceição.



AS Roma (5-2-3) : Olsen - Karsdorp (Florenzi 54e), Jesus, Manolas, Marcano (Cristante 76e), Kolarov - Nzonzi, De Rossi (Pellegreni 45e, Schick 95e) - Zaniolo, Perotti, Džeko. Entraîneur :

Deuxième huitième de finale de la soirée, et deuxième. Celle-ci est l'œuvre du FC Porto qui aura attendu la prolongation pour renverser une AS Roma peu inspirée, grâce à un ultime penalty de Telles. Porto, qui avait perdu 2-1 à l'aller en Italie , est donc qualifié pour les quarts de finale.D’entrée, les Dragons prennent les Romains à la gorge. Emmené par le virevoltant Corona, le FC Porto impose son rythme et trouve la faille (1-0, 26). Celle choisie par Moussa Marega . Le Malien gratte le ballon dans les pieds de Manolas, échange avec Corona qui le décale dans la surface où il centre vers Soares esseulé dans les six mètres. Les Dragons s’envolent. Puis s’écrasent, soudainement, sur une faute de Militao. Le défenseur brésilien accroche Perotti dans sa surface. De Rossi ne se fait pas prier. La Roma égalise par miracle (1-1, 35).Mais au retour des vestiaires, les Dragons accélèrent de nouveau. Après une énorme occasion pour Soares (48) et une autre pour Marega (50), ce dernier vient reprendre de volée un centre de Corona, dans le dos de Marcano et Kolarov (52). Les Portugais peinent toutefois à enfoncer le clou face à des Romains pas vraiment dangereux. Brahimi et Otavio poussent Olsen à la parade (76, 82), tandis que Perotti expédie une des rares cartouches romaines dans le ciel de Porto (81). Lq prolongation s’avance.Fatigués, les Dragons baissent peu à peu pavillon, malgré une belle volée de Marega de peu au-dessus (94). En face, la Roma commence à dévorer les espaces, mais Džeko manque deux balles de matchs coup sur coup (110, 111). Trop tard, car dans la fouléem Florenzi accroche le maillot de Fernando de l'autre côté du terrain : penalty. Telles transforme et propulse les Dragons au septième ciel.