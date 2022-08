Le FC Porto corrige le Sporting

FC Porto (4-4-2) : Costa - Mário, Pepe, Marcano, Sanusi (Wendell, 87e) - Otávio, Costa (Eustáquio, 72e), Uribe, Pepê (Souza, 87e) - Evanilson (Martínez, 88e), Taremi (Galeno, 72e). Entraîneur : Sérgio Conceição.



Sporting Portugal (4-3-3) : Adán - Inácio, Coates, Neto (Rochinha, 70e) - Reis (St Juste, 79e), Morita (Santos, 70e), Ugarte (Esgaio, 90e+1), Porro - Gonçalves, Trincão, Edwards (Fatawu, 79e). Entraîneur : Rúben Amorim.



QB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les Dragons étaient en feu.Le FC Porto a envoyé une bonne claque au Sporting, lors du premier choc de la saison en Liga Bwin (3-0). Hidemasa Morita a décoché une frappe du gauche sur le poteau (11), mais c'est bien Porto qui a ouvert la marque. Plutôt dominateurs, les locaux ont été récompensés sur un centre de João Mário vers Mehdi Taremi. Tout heureux de récupérer le ballon suite à la sortie d'Adán dans les pieds de son coéquipier, Evanilson ne s'est pas fait prier (42). Diogo Costa a ensuite sorti le grand jeu face au tir à ras de terre de Francisco Trincão (45+3) et la tête de Gonçalo Inácio (45+4), pour préserver l'avantage desAu retour des vestiaires, Bruno Costa a titillé la lucarne sur un centre de João Mário, encore lui (54). Le but du break est arrivé un peu plus tard, lorsque Pedro Porro a décidé de se la jouer Luis Suárez . L'Espagnol a volontairement repoussé de la main une tête de Galeno sur sa ligne, alors l'arbitre a appliqué la double peine : carton rouge, et penalty transformé par Mateus Uribe (78). Diogo Costa s'est opposé à Fatawu pour s'assurer que le Sporting ne revienne pas (83) et Galeno, fauché par Adán, a enfoncé le clou en transformant le penalty qu'il a lui-même obtenu (86). L'addition aurait pu grimper encore plus, si l'arbitre n'avait pas refusé le quatrième but à Gabriel Veron pour une faute discutable (90+2). Troisième succès en trois matchs pour le champion, qui repousse sa victime du soir à cinq points.Conceição, sans concession.