Nantes retourne Lens en beauté

Invisible en première période et breaké par des Lensois cliniques, le FC Nantes a retourné le scénario après la pause en plantant trois fois, pour arracher in extremis la victoire à la Beaujoire dans un élan incroyable, grâce à un doublé heureux de Randal Kolo Muani et un bonbon final de Moses Simon (3-2). Le Racing tourne toujours au ralenti.

Moses les a guidés

FCN (5-4-1) : Lafont (c) - Fábio, Castelletto, Girotto, Pallois, Merlin (Coco, 90e+3) - Kolo Muani (Appiah, 90e+3), Cyprien (Moutoussamy, 70e), Chirivella, Geubbels (Simon, 70e) - Blas. Entraîneur : Antoine Kombouaré.



RCL (3-4-2-1) : Leca (Fariñez, 46e) - Gradit, Danso, Medina - Frankowski, Cahuzac (c) (J. Varane, 90e+2), Fofana, Haïdaira (Boli, 90e+2) - Sotoca, Pereira da Costa (Jean, 65e) - Kalimuendo (Ganago, 75e). Entraîneur : Franck Haise.

Difficile, en voyant David Pereira da Costa et Arnaud Kalimuendo faire des atrocités à la défense nantaise en première période pour assurer le break à leur formation, d'imaginer que la deuxième ressemblerait à cela. Difficile, aussi, de se dire qu'un Moses Simon laissé sur le banc par Antoine Kombouaré au coup d'envoi signerait le but de la gagne pour Nantes d'un petit bijou dans la lucarne de Wuilker Faríñez. Ce vendredi soir à la Beaujoire, le FCN a piqué au RC Lens le costume d'équipe frisson et a régalé son public avec un deuxième acte sens dessus dessous (3-2 score final) . Les Canaris signent un deuxième succès de rang alors que les Sang et Or (qui risquent d'être éjectés du top 5) n'en ont plus vu depuis quatre rencontres.D'abord supérieur dans le jeu face à des Canaris perdus à cinq derrière, Lens - privé de Jonathan Clauss et Gaël Kakuta - a piqué très tôt dans le match sur un centre fort de Massadio Haïdara qu'Alban Lafont a renvoyé sur David Pereira da Costa, libre d'ouvrir le score (). Resplendissant dans le premier acte, le jeune Portugais de vingt ans a glissé un caviar à Kalimuendo, quelques minutes plus tard, pour le break du Racing après une finition parfaite du Titi parisien (). Les hommes de Franck Haise n'ont pas eu besoin de plus de frappes - deux - pour doucher la Beaujoire et rentrer aux vestiaires avec un bon matelas. D'ailleurs, Lens ne retentera pas sa chance avant la fin de la deuxième. Car après la pause, le RCL a totalement perdu ses moyens et les Canaris sont tranquillement revenus dans le match grâce à un doublé de Randal Kolo Muani.L'attaquant nantais s'est d'abord retrouvé bien malgré lui sur la trajectoire d'une lourde frappe de Ludovic Blaspour tromper Faríñez entré à la pause à la place d'un Jean-Louis Leca blessé ; une action litigieuse (main ? hors-jeu ?) qui a demandé à Stéphanie Frappart plusieurs minutes de discussion avec la VAR. Puis moins de dix minutes plus tard, ce même Blas, maître à jouer des Nantais, a profité d'une bonne relance des siens pour mettre sur orbite Willem Geubbels - transparent jusque-là - et lui offrir le droit de servir RKM pour l'égalisation. Intenables dans cette deuxième mi-temps, les hommes d'Antoine Kombouaré n'ont pas arrêté de pousser, mais c'est Corentin Jean qui a bien failli refroidir toute la Loire-Atlantique, butant sur Andrei Girotto (86). Du pain béni pour le FCN, puisque quatre minutes plus tard, l'entrant Moses Simon a signé un numéro dont il a le secret depuis le côté gauche pour envoyer une praline assommer pour de bon les visiteurs du soir, juste avant la première entrée en pro de Jonathan Varane, demi-frère de qui vous savez. À Nantes aussi, on sait avoir du cœur.