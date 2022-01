Nantes punit les Merlus

4

? Quelques statistiques sur la belle victoire du @FCNantes !#FCNFCL pic.twitter.com/SaV66TnQUe — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) January 23, 2022

FCN (3-4-3) : Lafont - Appiah, Girotto, Pallois - Fábio (Corchia, 85e), Moutoussamy (Pereira de Sa, 70e), Chirivella, Merlin - Kolo Muani (M'Bemba, 90e), Blas (Augustin, 86e), Bukari (Geubbels, 70e). Entraîneur : Antoine Kombouaré.



FCL (4-4-2) : Nardi - Mendes, Laporte, Jenz, Hergault (I. Silva, 84e) - Monconduit - Laurienté, Le Fée (Diarra, 68e), Abergel (Lemoine, 59e), Boisgard - Moffi (Soumano, 84e). Entraîneur : Christophe Pélissier.



Qui a dit que les Nantes-Lorient étaient des purges ?Le FCL a inscrit deux buts sur la pelouse de la Beaujoire, mais en a surtout mangé quatre de la part du FC Nantes ce dimanche après-midi (4-2). Avec cette onzième défaite de la saison et ce seizième match consécutif sans victoire toutes compétitions confondues, les Merlus plongent à la 19place alors que les Canaris pointent provisoirement à la huitième.Légèrement dominateurs, les Canaris ont pris le match par le bon bout, Randal Kolo Muani a mis Paul Nardi à contribution sur corner à la fin du premier quart d'heure (15) puis sur un coup franc gratté par Ludovic Blas juste devant la surface plein axe, Andrei Girotto a pris ses responsabilités comme à Nice huit jours plus tôt et a trouvé les ficelles grâce à une déviation malheureuse de Terem Moffi, et malgré un mur constitué de huit joueursLa deuxième période a été un festival, puisque Randal Kolo Muani a fait parler son talent pour faire le break, avant que le sursaut lorientais soit récompensé par la réduction de l'écart de Terem Moffi, plus de quatre mois après son dernier pion, après un premier travail d'Armand Laurienté). La poisse a poursuivi les visiteurs puisque Osman Bukari a ouvert son compteur en Ligue 1 avec beaucoup de réussite sur une frappe déviée par Moritz Jenz Comme à Lille , Sambou Soumano a honoré son entrée en faisant parler la poudre, sur un ballon glissé par Thomas Monconduit), mais sur l'engagement Willem Geubbels, lui aussi sorti du banc, a poignardé les hommes de Christophe Pélissier une quatrième fois sur une énorme erreur d'Houboulang MendesParmi les enseignements de ce match : on attendait du Armand Laurienté au coup franc, on a finalement droit à du Andrei Girotto semaine après semaine.