Nantes prolonge l'euphorie contre Montpellier

FCN (4-3-3) : Lafont (c) - Corchia (Appiah, 82e), Castelletto, Pallois, Merlin - Chirivella, Girotto, Pereira de Sa (Bukari, 62e) - Blas (Moutoussamy, 82e), Kolo Muani (Geubbels, 90e+1), Simon (Traoré, 90e). Entraîneur : Antoine Kombouaré.



MHSC (3-4-2-1) : Omlin - Thuler (Makouana, 88e), Estève, Cozza - Sambia, Chotard (Leroy, 81e), Ferri, Oyongo (Ristić, 75e) - Savanier (c), Mollet (Germain, 75e) - Wahi (Gioacchini, 81e). Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.



On ne sait plus vraiment si Randal Kolo Muani est encore nantais , mais il continue en tout cas de faire gagner le FCN.Grâce notamment à l'ouverture du score du futur attaquant de l'Eintracht Francfort, Nantes a confirmé sa forme resplendissante en tapant Montpellier à la Beaujoire (2-0) quatre jours après sa nuit de folie en Coupe de France contre Monaco . Imprenable à la Beaujoire, le FCN enchaîne un septième succès de rang à domicile toutes compétitions confondues (en comptant celui aux tirs au but mercredi) et intègre le top 6 tandis que Montpellier (11) s'enfonce dans le ventre mou avec ce quatrième revers en cinq matchs.Après un premier acte un peu fade malgré les jambes de RKM (38) et les deux pétards envoyés par Quentin Merlin sur Jonas Omlin (32et 42), la deuxième a été beaucoup plus rythmée. Moses Simon a fracassé la barre (47), Téji Savanier (54) et Florent Mollet (65) se sont essayés, mais c'est le bouillant Kolo Muani qui a ouvert le score en dominant Ambroise Oyongo dans les airs à la sortie d'un bon mouvement nantais et d'une galette de son acolyte Ludovic Blas Le plus dur ayant été fait, les locaux ont ensuite géré, Simon (72e) et Moutoussamy (85) ont inquiété Omlin et les entrants ont fait le break en fin de match, Osman Bukari s'échappant pour offrir le break sur un plateau à Willem GeubbelsBref, un grand soleil sur Nantes cette semaine.