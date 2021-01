Metz embobine l'Olympique lyonnais

Défait pour la deuxième fois de la saison, l'Olympique lyonnais glisse à la troisième place de la Ligue 1 après sa défaite face au FC Metz (0-1). Les hommes de Frédéric Antonetti ont construit leur exploit grâce à un plan très précis, mais aussi à une abnégation assez surprenante.

Du fil à retordre

Un numéro de funambule

Lyon (4-3-3) : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, De Sciglio (Cornet, 68e) - Paquetá (Aouar, 68e), Mendes, Caqueret (Guimarães, 90e) - Kadewere (Slimani, , Depay, Toko Ekambi (Cherki, ). Entraîneur : Rudi Garcia



Metz (3-4-1-2) : Oukidja - Bronn, Kouyaté, Boye - Centonze (Udol, 54e), Angban (Sarr, ), Maïga, Delaine - Boulaya - Vágner (Yade, 61e), Gueye (Leya Iseka, 61e). Entraîneur : Frédéric Antonetti.

Aaron Leya Iseka n'était que la pièce de rechange. Mais en déposant Anthony Lopes au bout de sa course, le frangin de Michy a sublimé la prestation de ses partenaires. Ceux qui ont charbonné pendant 90 minutes et mis à exécution les croquis de leur coach. Certes, l'Olympique lyonnais, désireux de récupérer son siège de leader, a cherché par tous les moyens à démembrer la belle machine messine. Les Gones auraient même pu espérer ouvrir le score sans une décision litigieuse de la VAR. Mais contre un adversaire face auquel il n'avait pris aucun point lors des huit dernières confrontation, le FC Metz a largement mérité cette victoire.Sous son bonnet, Fred Antonetti pianote discrètement de ses doigts. Le Geppetto corse sait alors que sa marionnette est bien conçue. Avec les positions hybrides du meneur Farid Boulaya et du latéral Thomas Delaine, mais aussi sa défense à tiroir, son pantin articulé pose énormément de problèmes à celui qu’on appelle de nouveau « l’ogre lyonnais » . À l’inverse de son emprise sur le match aller début décembre (1-3) , l’OL n’existe que sur les montées de Marcelo sur coup de pied arrêté (6, 18, 23) alors que le plan grenat aurait pu être parfait si Maïga et Gueye n'avaient pas rendu un torchon sur un contre à 4 contre 2 (9) ou si Anthony Lopes n'avait pas chiffonné Vágner (24).Si les esprits s'échauffent, le petit numéro d'Antonetti est décrypté par les gars de Rudi Garcia à la demi-heure de jeu. Mais quand Karl Toko-Ekambi dézone et déboule dans le dos de Delaine, formidablement servi par Memphis puis Kadewere, le Camerounais bute sur Oukidja (36) ou allume hors du cadre (37et 39). Ce sont les Messins qui terminent bien cette première période, Boulaya voyant son centre lober Lopes et terminer sur la base du poteau, avant que Marcelo ne sauve sur sa ligne devant Gueye (41). Un sérieux avertissement obligeant le leader à démêler ce sac de nœuds au vestiaire.De cette pelote, les 22 acteurs font un yo-yo. Et à l'heure où les espaces s'ouvrent, cela va d'un but à l'autre, mais ni Depay, ni Maïga, ni Vágner, ni Kadewere n'arrivent à faire péter l'élastique, tandis que l'ancien Messin Cornet oblige Oukidja à se déplier (69). Au rayon raté, c'est tout de même Victorien Angban qui remporte la palme, ne trouvant qu'une aile de pigeon désaxée à opposer à la remise de Matthieu Udol (67). La vérité aurait pu venir d'un coup de billard, quand Karl Toko Ekambi pousse au fond des filets un ballon qui a rebondi sur la barre et le crâne de Fabien Centonze, à la suite d'une frappe de Thiago Mendes (73). Mais Aouar, à la lutte avec le latéral sans toucher le ballon, est finalement signalé hors jeu, obligeant les Gones à ravaler leur exultation. Metz marche sur un fil et serre les fesses dans les dernières minutes. Quand Islam Slimani, pour sa première action sous le maillot lyonnais, cafouille un superbe décalage de Memphis Depay (83), les Lorrains doivent s'en remettre à un double exploit d'Oukidja pour frustrer Depay et Aouar (85). Et au moment où il croit tomber, le FC Metz se rattrape aux branches. Et si Pape Matar Sarr secoue la transversale, c'est Leya Iseka qui vient cueillir les trois points au bout d'un ultime contre. Le coup ne pouvait être plus parfait.