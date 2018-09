Le FC Metz demande 16,7 millions d'euros à la FFF

89

Les bons comptes font les bons amis. Actuellement premier de Ligue 2 après six victoires en autant de journées , le FC Metz a parfaitement lancé sa saison sur le terrain. Mais en dehors, la situation est un peu plus compliquée, comme le relate le, qui met en lumière un vieux contentieux entre le club lorrain et la Fédération française de football.On rembobine. À la fin de la saison 2011-2012, les Grenats étaient relégués en National, mais nourrissaient l’espoir d’être repêchés. Le Mans connaissait de grandes difficultés financières et aurait pu léguer sa place au FC Metz . Finalement, les Sarthois avaient sauvé leur peau et laissé le club de Bernard Serin en National. En juillet 2016, le tribunal administratif de Strasbourg avait alors reçu une demande d’indemnisation du club, qu'il avait rejeté. Mais les Messins comptent bien prouver le préjudice : moins de recettes buvette, de spectateurs, des sponsors moins généreux et aucun droit TV. Montant total réclamé à la FFF : 16,7 millions d'euros. Ce mardi, les deux parties avaient rendez-vous devant la cour administrative d’appel de Nancy . Le délibéré sera rendu à le 25 septembre.Allez la FFF, un petit effort, on a tous envie de voir Habib Diallo claquer une lucarne à Gigi Buffon l’an prochain.