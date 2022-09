Le FC Bruges fume Porto au Dragon

Costa - J. Mário (Loader, 46e), Pepe, Carmo, Zaidu - Otávio (Borges, 61e), Uribe, Eustáquio, Galeno (Veron, 61e) - Pepê, Evanilson (Martinez, 46e). Entraîneur : Sérgio Conceição.



FC Bruges (4-3-3) : Mignolet - Odoi, Mechele, Sylla (Boyata, 65e), Meijer - Nielsen, Onyedika, Vanaken - Skov Olsen, Jutgla, Sowah. Entraîneur : Carl Hoefkens.

Historique.Le FC Porto n'avait jamais perdu quatre matchs consécutifs dans son histoire en Ligue des champions. C'est désormais chose faite, et ce sont les Belges qui ont porté le coup de grâce ce mardi soir pour le compte de la deuxième journée de la plus belle des compétitions européennes. Après des défaites face à Liverpool (2-0) en novembre dernier, puis contre l'Atlético de Madrid (1-3) en décembre 2021, les hommes de Sérgio Conceição se sont cassé les dents face aux(2-1) il y a une semaine, avant donc de perdre ce soir face au FC Bruges !Il y a des soirs comme ça où rien ne va, où vous savez rapidement que votre calvaire va durer longtemps. Face aux soldats de Carl Hoefkens, les Dragons ont bu le calice jusqu'à la lie et se sont écroulés à domicile. D'abord, les visiteurs ont ouvert le score sur penalty, à la suite d'une grossière faute de João Mário dans la surface de réparation qui a permis à Ferran Jutglà de se faire justice lui-même. Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Vanaken ont profité de l'absence de marquage des Portugais pour faire le break par Sowah. Complètement seul au second poteau, Skov Olsena ensuite prolongé le plaisir avant que Nusa n'ajoute son nom à la fête en marquant son premier but en Ligue des champions à seulement 17 ansPorto compte zéro point en deux journées et jouera gros face au Bayer Leverkusen le 4 octobre prochain.