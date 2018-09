Le FC Barcelone veut changer son logo

The Club's budget trend is in line with the Club's Strategic Plan to surpass €1 billion by 2021. pic.twitter.com/kjjTEigAOP — FC Barcelona (@FCBarcelona) 27 septembre 2018

Malgré un début de crise sportive (un nul et une défaite en Liga), le club catalan se porte bien sur le plan économique.Le conseil d'administration du Barça a dévoilé jeudi des prévisions en terme de chiffres d'affaires pour les saisons à venir en très nette hausse. Pour la saison 2018-2019, lesprévoient 960 millions d'euros de revenus et un bénéfice net de 11 millions d'euros contre 914 millions d'euros de chiffre d'affaires et 32M€ de bénéfice net. Les champions d'Espagne en titre visent toujours le milliard de chiffre d'affaires à l'horizon 2021.Par ailleurs, le FC Barcelone voudrait quelque peu changer son logo historique. Le "FCB" disparaîtrait alors, pour davantage mettre en lumière le ballon, «» et le drapeau régional catalan. Toutes ces modifications seront soumis au vote des socios, le 20 octobre prochain, à l'occasion d'une assemblée générale. S'il est approuvé, le néo-blason sera arboré lors de la saison 2019-2020. La dernière modification datait de 2002.Le changement dans la continuité.