Voir au-delà de la défaite. Défait 3-2 après prolongation , ce mercredi en Arabie Saoudite face au Real de Madrid en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, le FC Barcelone a tout de même su montrer des bonnes choses., a déclaré Xavi, l'entraîneur, après la rencontre.Gerard Piqué partage l'avis de son entraîneur et ex-coéquipier :Le défenseur souligne les progrès dans le jeu, notamment en seconde période où les Catalans se sont montré les plus dangereux. Les retours de Pedri et Ansu Fati n'y sont peut-être pas étrangers.Xavi et les siens rentrent d'Arabie Saoudite la tête haute et pleine d'enseignements. Et c'est peut-être le seul côté positif à cette escapade au Moyen-Orient