Le FC Barcelone sort le chéquier pour s'offrir Raphinha

"Hello, Culers! This is Raphinha and I'm in Barcelona!" pic.twitter.com/qIZUMidyn1 — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 13, 2022

Le Barça retrouve des couleurs.La grande moisson estivale continue pour les Catalans, et Xavi a de quoi être un entraîneur heureux. Annoncé depuis plusieurs semaines, Raphinha est officiellement un joueur du FC Barcelone. L'ancien Rennais quitte Leeds United pour 58 millions d'euros. À noter que Rennes touchera d'ailleurs 5 millions d'euros dans l'affaire. Courtisé par les cadors anglais, le pur gaucher brésilien réalise son rêve d'enfance.Néo-international brésilien (9 sélections, 3 buts), Raphinha sort d'une saison de haut vol avec les, malgré la situation délicate des siens, avec 11 buts et 3 passes décisives en 35 rencontres. Pisté par Arsenal et Chelsea, le Brésilien a été convaincu par le discours de son agent, un certain Deco, qui a poussé pour la piste catalane.Voilà qui va peut-être aider Ousmane Dembélé à se réveiller le matin.