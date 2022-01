Le Barça renvoie Yusuf Demir au Rapid Vienne

✍ Le FC Barcelone et le @skrapid ont trouvé un accord pour mettre fin au prêt de Yusuf Demir, qui retourne dans le club autrichien pic.twitter.com/5FBOJ3JjQB — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) January 13, 2022

Retour à l'envoyeur.Le FC Barcelone annonce ce jeudi avoir trouvé un accord pour rompre le prêt de Yusuf Demir, qui retourne donc au Rapid Vienne comme il est venu. L’histoire aura été très courte pour le jeune international autrichien de 18 ans. Arrivé en Catalogne l’été dernier , il avait d’abord été recruté pour l’équipe réserve. Mais en manque d’attaquants et séduit par ses qualités de percussion, Ronald Koeman avait décidé de le faire monter directement en équipe première, sans lui laisser le temps de jouer quelques minutes avec le Barça B.Le rêve a viré au cauchemar pour le prodige autrichien, la faute à une option d’achat obligatoire. Les Catalans, qui avaient déjà payé 500 000 euros pour s’attacher ses services en prêt, étaient contraints de lâcher dix millions si le joueur disputait au moins dix matchs. Neuf matchs plus tard, et une dernière apparition le 8 décembre face au Bayern Munich, Yusuf Demir était mis au placard. Il avait même été officiellement renvoyé en équipe de jeunes, s'était vu retirer son numéro 11, et sa fiche n’apparaissait plus du tout sur les sites officiels de la Liga et du Barça. Le Barça n’avait pas dix millions pour lui, et son retour au pays aura même permis au club d’inscrire Ferran Torres en Liga , en économisant le minime salaire du milieu offensif.La fin aurait peut-être été différente si son tir contre Benfica n’avait pas fracassé la barre ...