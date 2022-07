Le Barça a bien fait une offre au Bayern pour Robert Lewandowski

ALB

Et s'il était là, le feuilleton de l'été Joan Laporta, président du FC Barcelone, l’a annoncé lors de la présentation d'Andreas Christensen ce jeudi : lesont bien fait une offre au Bayern pour s’attacher les services de la machine Robert Lewandowski (33 ans et en fin de contrat en 2023)., a déclaré le président, qui n’a pas précisé le montant proposé pour s’offrir le Polonais., a également osé Laporta. La presse allemande, dont, écrivait fin juin leavait proposé 40 millions d'euros plus cinq millions de bonus, pour l'avant-centre, alors que le Bayern en exigerait 60.À plusieurs reprises, Oliver Kahn a mis son véto au départ de son attaquant , lequel a clairement dévoilé ses envies de départ . La présence ou non de Lewy à la reprise du Bayern, le 12 juillet, en dira un peu plus sur son avenir.On n'est pas à l'abri d'un retour au Znicz Pruszków non plus.