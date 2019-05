Le facteur X, c'est Lacazette

Match à sens unique pour Arsenal qui s’impose en toute logique face à de bien faibles Valenciens. Et le héros des Gunners, malgré quelques ratés sans grandes conséquences, s’appelle bel et bien Alexandre Lacazette. Ce jeudi soir, le Français a planté un doublé qui rappelle que lui aussi peut rentrer dans la case des attaquants décisifs.



Sur le podium des meilleurs Français en Ligue Europa

Frayeurs sans conséquences

Quel joueur Lacazette — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) 2 mai 2019

Par Julien Duez

Pas facile d’entamer une demi-finale européenne quand on sort de trois défaites d’affilée en championnat. Pour Alexandre Lacazette , la joute aller contre Valence avait tout du match piège, d’autant plus que les Espagnols sont invaincus en Ligue Europa cette saison. D’ailleurs, il ne faut pas très longtemps à Mouctar Diakhaby pour ouvrir le score et semer le doute chez les. Mais au sommet de l’attaque londonienne, il y a un homme qui a la dalle et qui entend bien le prouver. Cet homme, il s’appelle Alexandre Lacazette et il est sur le point de passer une très bonne soirée.Titularisé avec son pote Aubameyang, le Français est parvenu à renverser la rencontre à lui tout seul. Sept minutes exactement après le premier pion de Diakhaby, Lacazette combine avec le Gabonais, lequel crochète avant de lui remettre le ballon dans l’axe pour ouvrir le pied dans le but vide de Neto . Troisième but en huit rencontres de C3 cette saison et le quatrième ne tarde pas à arriver, grâce à une tête qui réceptionne parfaitement un centre de Xhaka et contre laquelle le portier espagnol est tout simplement impuissant. Grâce à ce doublé, Lacazette comptabilise désormais 19 pions en Ligue Europa et dépasse ainsi Christophe Dugarry au classement des meilleurs buteurs tricolores dans la compétition. Devant lui, Guillaume Hoarau (20 réalisations) complète le podium en compagnie de... Kevin Gameiro , 24 buts, mais incapable d’en inscrire un de plus lors des vingt minutes qu’il a disputées ce jeudi soir.Et parce qu’on ne se douche jamais à l’eau bouillante, un peu de tiédeur s’impose dans le bilan de l’ancien Lyonnais. Peu après l’heure de jeu, Lacazette a en effet deux fois l’occasion de faire le break. Sauf qu’il se rend coupable d’un raté monumental en tentant de reprendre de la tête un nouveau centre d’Aubameyang, avant de perdre son double duel face à un Neto qui puisait dans ses dernières forces pour que les siens ne coulent pas totalement. «» plaisantait Lacazette après la rencontre. Plaisanter, il pouvait se le permettre, puisque Aubameyang s’est chargé de finir le boulot dans le temps additionnel, en concluant à son tour une action collective initiée par... Lacazette. Quand on vous dit que la complicité est totale. «» , confiait Aubameyang en zone mixte, ravi que «» avec son partenaire en attaque..Quoi qu’il en soit, Arsenal se déplacera à Mestalla avec un avantage non négligeable dans la musette. En attendant, Alexandre Lacazette peut aller se coucher avec le sentiment du devoir accompli. Parfois critiqué pour son manque d’efficacité dans les grands rendez-vous, une raison qui expliquerait ses absences à répétition en équipe de France , le Français a su répondre présent au moment où l’on attendait le plus de lui. Reste à faire en sorte que l’étincelle de ce jeudi soir ne termine pas en feu de paille.