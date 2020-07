Le Dynamo Kiev remporte la Coupe d'Ukraine et sauve sa saison

12-и разові володарі Кубка України ?? pic.twitter.com/FRSI2qP8LF — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 9, 2020

Le Dynamo renoue avec la lumière.Humilié par un Chakhtior Donetsk d'ores et déjà champion d'Ukraine , le Dynamo Kiev, qui compte 20 rangées de retard au compteur en championnat, se devait de réagir. Et le club de la capitale a réussi à sauver sa saison en remportant (timidement) la coupe d'Ukraine, contre Vorskla Poltava ce jeudi (1-1, 8 tàb à 7). Verbič a eu la bonne idée de rapidement répondre au but de Stepanyuk, ce qui a empêché les Blanc et Bleu de couler trop tôt. Au bout du suspense ( et d'une longue session de nettoyage de lucarne ), Kiev a enfin pu décrocher un sourire.Dix-huit tirs au but, une victoire au mental.