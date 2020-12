Kiev qualifié en C3

Dynamo Kiev (4-3-3) : Bushchan - Kędziora, Zabarnyi, Popov, Mykolenko - Shaparenko, Sydorchuk, Garmash - Tsygankov, Verbič, De Pena. Entraîneur : Lucescu.



Ferencváros (4-3-3) : Dibusz - Lovrencsics, Blažić, Dvali, Heister - Laidouni, Kharatin, Somalia - Uzuni, Nguen, Zubkov. Entraîneur : Rebrov.

Aucun tir cadré.Et aucun tir tout court, en faveur du Dynamo Kiev. Telles sont les principales statistiques à la mi-temps, pour cette petite finale d'accession à la Ligue Europa. À croire que la C3 fait peur à tout le monde, et surtout aux locaux qui ne touchent pas la quille. Néanmoins, un nul leur suffit pour conserver leur troisième place devant Ferencváros. Alors, pourquoi ne pas attendre le coup de sifflet final avec un 0-0 tout moche en poche ?Finalement, les Ukrainiens accélèrent contre toute attente après l'entracte et ouvrent la marque à l'heure de jeu par Popov grâce à un coup de casque décisif à la suite d'un coup franc de Kędziora. Suffisant pour se rassurer, déprimer l'adversaire et achever la rencontre peinard. Au plus grand regret des visiteurs et de leur coach Rebrov, qui retrouvait ce mardi son ancien club (dont il a été joueur, puis entraîneur).À plus tard, les Hongrois !