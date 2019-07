Le Dynamo de l’Escaut, en campagne pour un foot populaire

Faire du ballon rond un outil d’émancipation, d’éducation, d’accès à la culture, ainsi qu’un prétexte pour mener à bien des projets solidaires, c’est le pari du Dynamo de l’Escaut, club créé en mars dernier du côté de Denain, dans le Valenciennois. Focus sur ces insoumis du ballon rond, plus branchés jeu de la bordure que foot business.



Manifeste, radio et foot populo

Chevalement et jeu de la bordure, deux institutions

Chaque euro dépensé dans du matériel est également investi dans un projet éducatif ou culturel

Francinsoumisico, acte II

Par Simon Butel

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce sont deux entités dont les esprits taquins diront qu’elles ne font pas bon ménage. La FIFA et le FISC ont pourtant cohabité dans la joie et la bonne humeur, 90 minutes durant, le 22 septembre 2018. Ce jour-là, à Lille, elles ont disputé un match de football. Entre camarades. D’où leur vient cette amitié ? De la politique, la FIFA et le FISC étant en fait deux groupes de sympathisants de la France Insoumise, venus du Valenciennois pour les uns (France Insoumise Football Association), de la métropole lilloise pour les autres (France Insoumise Sporting Club) et opposés, le temps d’un après-midi, à l’occasion de la fête départementale du parti. Une opération politique et un coup de comm’ auxquels le député LFI de la 2e circonscription du Nord Ugo Bernalicis, aligné dans l’entrejeu du FISC, a apporté sa contribution en transformant son tentative lors de la séance de tirs au but.Un acte fondateur, surtout, pour quelques joueurs de la France Insoumise Football Association. Ceux-là ont grandi près de Denain, ont fréquenté le même lycée et jouent au foot ensemble sous le maillot du Dynamo de l’Escaut tous les dimanches matins, non loin de Valenciennes, à Trith-Saint-Léger, commune d’un peu plus de 6000 âmes qui a vu naître le druide, Daniel Leclercq, an-cien coach de Lens et du VAFC, et passer JPP un durant son adolescence (1978-1979). Membres de la «» , ces jeunes trentenaires «» se retrouvent aussi tous les lundis pour enregistrer une émission de radio autour du sport, diffusée le mardi soir sur Ramdam, radio étudiante valenciennoise. «» , résume Mehdi Rouiti, pilier du groupe à la tête du Dynamo de l’Escaut, association d’éducation populaire par le football «» . Créée le 1er mars dernier, l’asso, esprit ouvrier oblige, s’appuie sur un manifeste, adopté le 30 mai.Ce dernier érige la solidarité, la fraternité et la convivialité au rang de valeurs fondatrices, et dénonce notamment «» . Le club, dont la fonction - selon ce manifeste - est autant sportive, culturelle, éducative que revendicative, se veut ouvert à tous, farouchement opposé aux discriminations, et entend soutenir les initiatives «» ou «» . Il ambitionne, aussi, de promou-voir un «» . Vaste programme. Histoire de rester dans le thème, il fallait une appellation à la consonance est-européenne à associer à l’Escaut, rivière coulant dans le Valenciennois et traversant chacun des bleds d’où sont originaires les membres de l’asso, de Douchy-les-Mines à «» en passant par Trith, Escaudain, Wavrechain ou Denain. Le CSKA ? Trop militaire. Le Spartak ? Déjà pris par un club de foot loisir lillois. Le Rapid ? «» , juge Mehdi. Ce sera le Dynamo de l’Escaut.Et tant pis si, sous l’ère soviétique, les clubs appelés Dynamo étaient liés au KGB. «» , préfère retenir Mehdi. Ce passé est aussi minier, comme le rappelle le blason du club, frappé d’un chevalement, édifice permettant jadis l’extraction des puits de mine, et encore visible aujourd’hui depuis certaines portions d’autoroutes du Nord et du Pas-de-Calais. De la FIFA, son appellation originelle, l’association a également conservé un héritage : la sémantique. Au Dynamo, on ne dit pas «» mais «» . On ne parle pas d’assemblée générale et de conseil d’administration mais de congrès et de comité exécutif. Quant aux adhérents, appelez-les «» . Au nombre de 27 et âgés de 17 à 64 ans, ceux-ci peuvent se ranger en trois catégories, selon Mehdi Rouiti, le secrétaire général, donc : «Le cadre, lui, peut se résumer à cette règle simple :» . Ou sportif, naturellement. À l’initiative d’un de ses socios, l’asso planche ainsi sur la création d’une Fédération Française et d’un championnat de France de bordure, jeu de balle ultra-populaire dans les cités des Hauts-de-France, consistant à se placer de part et d’autre d’une rue et à tenter de faire rebondir un ballon sur la bordure du trottoir opposé. «, sourit Mehdi.» À leur intégration au club, les socios se voient attribuer un numéro à vie. Témoin de l’ambition de l’association, celui-ci comporte six chiffres. Le prochain adhérent portera ainsi le numéro 000 028. «, claironne Mehdi, avant de recouvrer son sérieux.Pour l’heure, l’asso peut s’enorgueillir d’un «» : 26 émissions, des participations à une dizaine de tournois, la plupart du temps avec une équipe mixte, une sortie à Bruxelles pour affron-ter une formation de la capitale belge, et une exposition visible à l’hôtel de ville de Valenciennes durant la coupe du monde féminine. Intitulée « Tir cadré » , celle-ci proposait des instants de vie et des actions de jeu d’un tournoi amateur. «, éclaire Mehdi,» Une autre expo photo figure à l’agenda 2020 du Dynamo, lequel prévoit également l’organisation dans le Denaisis d’une toute première fête du foot populaire mêlant rencontres mixtes, concerts, tables rondes et débats ; et celle d’un séjour solidaire en Tunisie pour ses socios. Avant cela, il y aura ce ciné-débat autour du sport, à l’automne prochain. Et, bien sûr, le Vrai Foot Day, le dimanche 13 octobre. Ce jour-là, le Dynamo, battu aux pénos après un nul 2-2 en septembre, prévoit de prendre sa revanche face au FISC, qui pourrait être renforcé par un certain Adrien Quatennens. Ancien conseiller de clientèle EDF, celui qui est aujourd’hui député de la 1ère circo’ du Nord et n°2 de la France Insoumise pour s'entraîner aux tirs au but. Et tromper la vigilance du n°1.