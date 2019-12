Le drôle de Nouvel An de David Villa

Ce mercredi après-midi (14h30 heure locale, 6h chez nous), à Tokyo, David Villa va quitter le football après avoir disputé la finale de la Coupe de l'Empereur, contre les Kashima Antlers. Mais avant ça, comme tout le monde, David va fêter la nouvelle année. Problème, le goleador de 38 ans n'a pas la tête à la fête. Et ce n'est ni Andrés Iniestia ni Sergi Samper qui vont lui donner. Récit d'un Nouvel An raté.

Bonjour tristesse

Sois jeune et tais-toi

Par Maxime Renaudet

Cet article est une fiction. Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est purement fortuite. Ou pas.

Alors que les rues de Tokyo commencent à être envahies par les locaux, trop pressés de se rendre au temple le plus proche pour, cérémonie où ils sonnent une cloche 108 fois avant le gong de la nouvelle année, trois silhouettes se distinguent des autres. Au lieu de suivre le cortège, elles s’enfoncent dans une étroite ruelle qui constitue le plus long des raccourcis permettant d’atteindre le restaurant qu’ils convoitent. Après quelques mètres, une troupe de jeunes japonais éméchés leur tombe dessus.Pas de traquenard, ni de guet-apens, juste une série de selfies et de politesses. Les échanges sont brefs, les sourires nombreux, mais les trois acolytes continuent leur chemin et atteignent enfin l’entrée du Lubina, restaurant espagnol niché dans l’arrondissement de Chiyoda. À leur arrivée, le patron des lieux les accueille comme des princes, avant d'alpaguer la troupe dans un espagnol impeccable : «Une fois le pas de la porte passé, le tenancier ferme le store derrière eux. Les trois joueurs du Vissel Kobe tombent dans un établissement vide, mais lumineux, où seul un homme joue au piano-cocktails. Ils ne s’attendaient pas à être les seuls, mais cela convient parfaitement à la discrétion qu'ils exigent. Après tout, ils ne tiennent pas à être aperçus dans un restaurant espagnol la veille de finale, qui plus est le soir du Nouvel An. Heureusement, le patron a mis les petits plats dans les grands. Aussitôt assis, les trois anciens du Barça se retrouvent déjà avec un verre de bourbon à la main. Pas l’idéal pour être en forme le lendemain. Mais qu’importe, le Vissel a vécu une saison merdique, et cette finale contre les Kashima Antlers est surtout une bonne raison de fêter la dernière de David.Malgré ses treize buts inscrits cette saison, leespagnol est frustré de terminer sa carrière loin des projecteurs. Et à table, il est loin d’être le plus bavard de la bande. «» , lui balance Andrès. La missive est sans réponse, David préfère se taire. Mais après avoir siphonné son verre de bourbon, il réplique enfin : «Au moment où l’ambiance est donc à son paroxysme, le patron revient vers eux avec deux bouteilles de vin : «» Il est déjà 23h, et le patron commence à sérieusement agacer les trois Espagnols, qui se retranchent doucement, mais sûrement derrière leur téléphone. Mais Andrès ne veut pas en rester là. Il demande au joueur de piano-cocktails de jouer trois tequila sunrise. Problème, David, lui, aurait préféré en rester là. Il en a ras le bol de l’aventure japonaise et de cette fin de carrière en forme de corvée.» , s'offusque-t-il, avant qu’Andrés ne lui embraie le pas. «» Espionnant la scène de loin, le patron fait demi-tour et évite cette fois-ci d'intervenir. Muet jusqu'ici, Sergi Samper s’exprime enfin : «» Et bonne année.