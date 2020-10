Le directeur exécutif de Manchester City propose une solution à l'exil des jeunes anglais

TD

Qui ne tente rien n'a rien.Si Sancho en a été le révélateur, cela fait de longues années que les jeunes Anglais préfèrent l'exil à un destin incertain en Premier League. Le directeur exécutif de Manchester City, Ferran Soriano, a profité d'une conférence lors de la Leaders Week de Londres pour proposer une solution :Sûrement inspiré par son passage au Barça, pendant lequel il a été le vice-président de Joan Laporta, sa proposition s'approche du système adopté par la Liga espagnole. Dans ce format, les équipes réserves des clubs de Liga peuvent évoluer en Segunda Division B, la troisième division espagnole et se former plus facilement à un niveau élevé. Mais une proposition similaire avait déjà été étudiée et refusée par l'English Football Association en 2016.Ou alors, on arrête d'empiler les recrues et on laisse une chance aux jeunes...