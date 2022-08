Le Dinamo Zagreb essore Bodø/Glimt

Dinamo Zagreb (4-3-3) : Livaković - Ristovski (Moharrami, 91e), Šutalo, Perić (Dilaver, 71e), Ljubičić - Ivanušec, Ademi (Bočkaj, 91e), Baturina (Gojak, 60e) - Špikić (Emreli, 60e), Petković, Oršić (Drmić, 82e). Entraîneur : Ante Čačić.



FK Bodø/Glimt (4-3-3) : Haikin - Sampsted, Amundsen (Vetti, 106e), Höibraten, Wembangomo (Tjaerandsen-Skau, 111e) - Vetlesen (Konradsen, 106e), Hagen (Grønbæk, 63e), Saltnes - Mvuka (Koomson, 104e), Salvesen (Espejord , 63e), Pellegrino. Entraîneur : Kjetil Knudsen.

Le Dinamo s'évite une fin en eau de Bodø.La victoire ou la porte. L'équation était simple pour le Dinamo Zagreb ce mercredi soir. Et elle a été résolue, non sans mal, par les Croates face à Bodø/Glimt (4-1). Déterminés à effacer la défaite du match aller (0-1), lesentament le match pied au plancher. Après avoir reçu un bon ballon, Oršić décide de dribbler plutôt que de tenter sa chance mais profite d'un contre favorable pour allumer Haikin à bout portant. Passé le gros quart d'heure de sieste qui a suivi l'ouverture du score, les spectateurs du Maksimir sont sortis de leur torpeur par un coup de canon d'Ademi, bien servi par Špikić à l'entrée de la surface, qui vient fracasser la barre du portier norvégien (32). Trois minutes plus tard, Petković se charge de réveiller les derniers paresseux. Trouvé dans la surface par Ristovski, l'international croate contrôle et claque une délicieuse bicyclette face à une défense de Glimt encore ensuquéeAu retour des vestiaires, le Dinamo se montre frileux sur plusieurs contre-attaques, préférant faire tourner le cuir et le chrono plutôt que de tenter d'aggraver le score. En face, les hommes de Knudsen poussent mais se montrent maladroits. Il faut attendre l'heure de jeu pour que Mvuka, auteur d'un joli double contact, ne vienne enfin faire chauffer les gants Livaković (63). Le gardien croate voit ensuite Ljubičić le suppléer en dégageant un coup de casque de Höibraten sur sa ligne (66). La lumière vient finalement de Grønbæk qui, après s'être faufilé à travers l'arrière garde croate, ajuste Livaković du plat du pied et offre un rab de trente minutes aux deux équipes. Malgré quelques mèches allumées des deux côtés, cette prolongation manque longtemps d'un petit quelque chose pour s'enflammer. C'est finalement Drmić qui apporte l'étincelle décisive. Sur un ballon en profondeur, Emreli se manque au moment de conclure mais le buteur suisse en profite. Sur un ultime contre, Bočkaj achève les Norvégiens et envoie le Dinamo en Ligue des championsBonne nouvelle pour eux, ils ne croiseront pas la route de l'OL cette fois.