Le Dinamo et l'Étoile rouge tranquilles, Shkëndija et Trnava créent la surprise

CFR Cluj 0-1 Malmö FF

Par Julien Duez

Pas le temps de niaiser pour les Kazaks qui bombardent d'entrée de jeu la cage du pauvre Jesper Hansen . Le Hongrois László Kleinheisler (qui roule sa bosse à Astana depuis un honorable Euro 2016) confirme la tendance en envoyant une violente frappe au ras du sol à vingt mètres, le rebond est imparable. Mais les Danois ont de la ressource et égalisent au retour des vestiaires par l'entremise du Norvégien Gustav Wirkheim, qui conclut une jolie course par une nouvelle frappe lointaine. Visiblement le geste à réaliser ce soir, puisque c'est à trente mètres et sur le buzzer que Kleinheisler donne finalement la victoire à Astana, récompensant ainsi logiquement l'abnégation des siens.Après avoir roulé sur les champions du Kosovo au tour précédent, Malmö continue sa tournée en Europe de l'Est avec une halte en Transylvanie. Mais Cluj n'est pas Drita, et les champions de Roumanie surprennent leurs adversaires en dominant largement les débats. Hélas, il aura suffi d'un contre ravageur mené tout juste avant la pause pour que Carlos Strandberg trompe Giedrius Arlauskis et permette à Malmö de rêver déjà un peu d'une double confrontation supplémentaire.Ce qui est bien avec les matchs grecs diffusés en VO, c'est que les commentaires permettent de revoir ses classiques des cours de grec ancien. D'ailleurs, comment disait-on « énorme minasse du gauche qui termine pleine lucarne » à l'époque d'Aristote ? C'est en tout cas ce dont nous gratifie Cañas à la demi-heure de jeu, avant qu'Aleksandar Prijović et ses faux airs de Zlatan serbe ne vienne faire le break à dix minutes du terme. Le chaudron du PAOK bouillonne comme à son habitude et la réduction du score signée Ajeti dans la foulée ne change rien. C'est donc cela que signifie l'expression « aller se faire voir chez les Grecs » ?Kévin Théophile-Catherine n'a pas marqué, mais on imagine qu'il a tout de même passé une bonne soirée. En face, Julien Cétout a bu le bouillon et passé la deuxième mi-temps sur le banc à regarder les siens se faire dévorer tout cru par un Dinamo bien plus lumineux que l'ampoule vélocipédique qui lui sert d'homonyme. Dommage qu'il soit si difficile de se prononcer sur le futur vainqueur de la rencontre entre Astana et Midtjylland, les Croates auraient déjà pu faire des économies en réservant dès à présent leur billet d'avion pour le prochain tour.La Ligue des champions n'est pas que strass et paillettes. C'est aussi un hymne qui grésille sur un vieux haut-parleur fatigué, un stade olympique vide et quelques encouragements aussi timides que l'explosion de joie qui suit le but marqué sur coup franc direct par Besart Ibraimi et permet à Shkëndija de l'emporter – un peu à la surprise générale – face au Sheriff.C'était décidément la soirée des buts de loin dans cette soirée Bloc de l'Est. En tout cas, il ne faut qu'une vingtaine de minutes à Lorenzo Ebecilio pour confirmer la tendance. Nemanja Radonjić l'imite peu avant l'heure de jeu, prouvant ainsi qu'il n'est pas uniquement capable de flinguer le gardien adverse à bout portant. Victoire logique de l'Étoile rouge, qui rappelle que le meilleur moyen de voir des Lituaniens briller sur la scène européenne reste de regarder l'Euroligue de basket.La surprise est venue ce soir de Pologne, où les Slovaques de Trvana l'ont emporté avec un mental d'acier. Devant l'apathie de la défense du Legia, Erik Grendel n'a presque aucun mal à ouvrir le score dès le premier quart d'heure. On pense alors que le Spartak va fermer le match pour préserver ce précieux avantage, mais c'est mal connaître les hommes de Radoslav Látal qui font jeu égal avec leurs adversaires tout au long de la partie. La frappe lobée à l'entrée de la surface signée Jan Vlasko en toute fin de match récompense ces efforts et permet à Trnava de déjà rêver à un petit exploit.