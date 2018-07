24 heures chronov

Pendant plus d’un mois, la Russie accueille la Coupe du monde pour la toute première fois de son histoire. De la fête, du football, des anecdotes... Voici l’intégralité du Mondial au cœur de l’actualité, jour après jour.

Par Andrea Chazy et Florian Lefèvre

Clap de fin pour l’équipe hôte du Mondial. Laest sortie avec les honneurs en s’inclinant au bout des tirs au but face à la Croatie en quarts de finale. La fin de l’aventure est plus difficile à digérer pour certains que pour d’autres. Ruslan, par exemple, un supporter russe qui a vécu le match dans un train entre Moscou et Saint-Pétersbourg , reçoit deux baffes dans la tronche de la part de son ex à la gare d’arrivée. Et en plus, il a bousillé son téléphone quand Domagoj Vida a marqué en prolongation. Sale soirée.Moscou pleure et Zagreb fait la fête. Au sud-est de la capitale croate, près de la frontière avec la Bosnie-Herzégovine, Slavonski Brod est particulièrement joyeuse. Pourquoi ? Parce que Mario Mandžukić, le gars du pays, a offert une tournée de bières aux supporters qui ont suivi le match devant l’écran géant de la ville.C’est tout pour Sergei Ignashevich. Le joueur le plus capé de l’histoire de la sélection russe/soviétique tire sa révérence avec 127 sélections au compteur. Il prend sa retraite sportive après 14 saisons au CSKA Moscou, couronnées par une Coupe UEFA en 2004-2005. L’année où le Parc des Princes a fait la connaissance de Sergueï Semak.Vingt ans après, la Croatie se réveille en étant demi-finaliste d’une Coupe du monde. Mais comment Davor Šuker, le goleador de l’équipe de 98, a-t-il vécu cette soirée ? « témoigne-t-il sur» Paré à l’abordage pour couler le navire anglais, Šuker les artimuses !Mission accomplie pour le sélectionneur de la Russie Stanislav Tchertchessov : «» Il peut désormais retourner à sa vie de restaurateur au sein de l’enseigne Klow, où déjeune Tintin dans « Le Sceptre d'Ottokar » .Bon, alors, Olivier Giroud , c’est qui le meilleur gardien entre ton coéquipier en club Thibaut Courtois et ton coéquipier en sélection Hugo Lloris ? «, a répondu l’Olive en conférence de presse. L» Un beau mensonge, histoire de gonfler la confiance de son capitaine avant la demi-finale de mardi. Fernando Hierro n’est plus le sélectionneur de l’Espagne . En même temps, est-ce qu’il a vraiment coaché lors de cette Coupe du monde en remplaçant son latéral droit par un autre latéral droit alors que ladevait forcer le verrou russe ? Ah oui, et puis, il ne retrouvera pas non plus son poste de directeur sportif de la sélection... Tout ça, c’est de la faute de Zizou.Disparu des radars dans les environs de Nice, Mario Balotelli est enfin réapparu dans l’Hexagone...à Marseille. Super Mario a été aperçu à la Commanderie avec l’un de ses conseillers pour finaliser son transfert à l’OM. Même si Nice et Marseille n’ont toujours pas trouvé d’accord pour son transfert. La charrue avant les bœufs, tout ça.Mustafa Özil en a marre que l’on critique le fiston et il ne le manque pas de le faire savoir. Dans les colonnes de, le père de l’international allemand, certainement horloger de profession, a remis quelques pendules à l’heure : «(...)» Un beau pavé jeté dans la mare allemande. Domagoj Vida est fan d’humour, et surtout d’humour trash. Auteur d’une « blague » pro-ukrainienne après son but face à la Russie, le grand colosse croate à queue de cheval n’a finalement reçu qu’un simple avertissement de la part de la FIFA. Heureusement pour lui que Vladimir Poutine n’a pas vu ça, surtout.Sur un vélo et dans une ligne droite, difficile de rivaliser avec Peter Sagan... surtout quand les autres spécialistes du sprint ne sont plus là. Le coureur slovaque a évité tout le boxon causé par une chute à 2km de l'arrivée pour s’offrir sa première victoire lors de la deuxième étape de cette édition 2018 du Tour de France. Peter Sagagne et ça endosse le maillot jaune.Éliminés par les Croates aux tirs au but la veille, les joueurs de laont pris une bonne dose de réconfort lors de leur arrivée à Moscou. Un accueil salué comme il se doit le sélectionneur-restaurateur Stanislav Tchertchessov : «» Et si c’était lui, le nouvel homme fort de la Russie après Poutine ?Devant la désolation du peuple brésilien après l’élimination du Brésil, le pape François a décidé de leur rendre hommage. «» . Facile à dire alors que la plaie du Mondial 2014 n’est même pas encore refermée.Les Bleuets U19 tapent la Chine (2-1) à Dijon grâce à Lenny Pintor et Amine Gouiri. Celle-là, elle est pour Djibril ! Prochain match de préparation dans trois jours face ... à la Chine. Plus personne ne veut jouer contre la France, en fait.Le mojo de l'équipe de foot de Russie a gagné celle du volley : victoire en finale de la Ligue des nations face à la France. Une déception, mais une chose est sûre, Ricardo Quaresma a dû apprécier ce geste signé Jean Patry.