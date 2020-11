Diego, le dieu napolitain

De 1984 à 1991, Naples palpitait pour un homme, un héros, un dieu vivant. Avec son Diego, la cité du Sud de l’Italie a gravi les sommets. « O mamma mamma mamma / O mamma mamma mamma... »

« Je me sentais chez moi, même si c’était une ville de fous »

« J’ai brisé le mythe Platini »

Par Florian Lefèvre

Propos tirés des ouvrages Moi, Diego et Maradona, Ma Vérité, du documentaire Amando A Maradona et de l'article consacré à ses années napolitaines dans le So Foot #50

La dernière éruption du Vésuve remonte à 1944. À moins que le volcan ne se soit réveillé quarante ans plus tard, à une douzaine de kilomètres du cratère. Lorsque la ville de Naples accueille Diego Maradona, à l’été 1984. MA-RA-DO-NA !, raconte l’intéressé dans son autobiographie. Histoire vraie ou légende inventée par Maradona, pas de doute sur le fait que Naples est devenue, reste et restera folle de son Diego.Le 5 juillet 1984, lesse pressent au San Paolo., se rappelle Carlo Iuliano, qui a suivi le club pendant trois décennies en tant qu'attaché de presse, dans le documentaire. Entre 70 000 et 80 000 personnes en furie pour recueillir une phrase, une seule, du nouveau numéro 10Le boss du Napoli, Corrado Ferlaino, a conclu la transaction avec le FC Barcelone pour onze millions de dollars et six millions et demi pour Maradona. Pourtant,n’est pas encore champion du monde. L’Argentin vient de passer deux saisons mornes au Barça, et l’Europe connaît surtout le génie par le prisme de son coup de folie lors du Mondial 82 : un chassé flanqué dans le torse du Brésilien João Batista, qui lui a valu un carton rouge., explique Diego.Pour autant, avant de signer, le joueur n’a pas pris la peine de se rencarder sur l’équipe napolitaine, et c’est seulement lorsqu'il débarque en Campanie qu’il se rend compte du niveau faiblard de ses nouveaux partenaires.Neuvième de Serie A en 82-83, le Napoli vient de boucler la saison 83-84 à une inquiétante onzième place. Pire, à Noël 84, les Napolitains ne comptent que deux victoires en championnat. Mais la remontée ne va pas tarder. Sous l’impulsion de Maradona, le Napoli empoche le meilleur total de points de la phase retour. C’est Diego qui raconte :"Achetez trois ou quatre joueurs et vendez ceux qui se font siffler par le public. Pour prendre la température, c’est facile, quand je donne le ballon à un coéquipier et qu’il est sifflé : ciao... Sinon, vendez-moi." »Bruno Giordano, Francesco Romano, Andrea Carnevale... viennent renforcer la formation désormais entraînée par Ottavio Bianchi. Car le messie a une mission à accomplir., pose Diego,Lesen ont fait leur représentant, et en retour, l’homme s’est persuadé de rendre grâce à ces Napolitains méprisés par l'Italie du Nord.Le 10 mai 1987, le Napoli remporte le premier Scudetto de son histoire, devant la Juve de Platini et Michael Laudrup. Summum du triomphe, le Napoli a vaincu les2-1 au San Paolo et surtout 3-1 au Stadio Comunale., se plaira à raconter Diego. 1990 sera l’année du deuxième titre de champion, le dernier à ce jour. Entre-temps, le Napoli soulève la Coupe UEFA en 1989, en dominant le VfB Stuttgart en finale (2-1, 3-3). Diego a accompli sa mission avant qu’un contrôle positif à la cocaïne après un match contre Bari en mars 1991 ne précipite la fin de son aventure.Ses meilleures années, il les aura passées à Naples. Et presque trente ans après le premier titre de champion d'Italie, des drapeaux à l'effigie de Diego flottent encore à chaque match dans les travées du San Paolo., tranche Diego. Comme ce jour de 2005 où son retour en Terre promise oscille entre amour, passion et démence.