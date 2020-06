Le dernier but d'Alexander Martinez inscrit depuis son cercueil

2

Alexander Martinez, un jeune mexicain de 16 ans a été assassiné dans les rues de la ville mexicaine.Pour lui rendre hommage, ses coéquipiers lui ont permis d'inscrire un dernier but...RIP ❤️⚽pic.twitter.com/TCmdCFQPfw — BeFoot (@_BeFoot) June 13, 2020

RL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sacrés adieux.Le Mexique pleure encore le tragique décès d'Alexander Martinez Gómez, jeune footballeur de 16 ans assassiné sur sa moto par la police municipale d'Acatlán. Les manifestations en sa mémoire s'enchaînent pour faire tomber le maire Pérez Figueroa et la police locale, que tous accusent de tremper depuis longtemps dans des affaires de corruption, et donc désormais, de meurtres d'innocents.Si l'assassinat de ce jeune athlète mexicain a été la goutte de trop pour beaucoup et a déchaîné l'opposition au gouvernement en place, ses plus proches amis ont, eux, plutôt décidé de lui faire leurs adieux dans la joie et de lui offrir un dernier moment de gloire. Ses coéquipiers lui ont donc permis de participer à une dernière action dans unstade, et même d'inscrire un dernier but, depuis... son cercueil !Un vrai baroud d'honneur.