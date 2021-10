Le derby de Slovaquie part en sucette après une immense bagarre

Superliga Spartak Trnava vs Slovan Bratislava.Spartak Trnava ultras crossed the entire ground to attack the away sector. Suspended match. https://t.co/Y0GoMtKGV617/10 pic.twitter.com/tnrMFoU9sZ — STAND YOUR GROUND (@Ultramaniatics_) October 17, 2021

Derbi eslovaco entre Spartak Trnava y Slovan Bratislava suspendido por invasión de campo. Los hooligans del Spartak y Slovan se enfrentaron en una batalla campal en el terreno de juego. pic.twitter.com/rj0aeBrVgc — Troublemakers España (@TroublemakersEs) October 17, 2021

En voyant les images, la commission de discipline a fait un malaise.Si Lyon et Saint-Étienne pensaient que leur derby était chaud, qu’ils regardent les scènes hallucinantes qui se sont produites ce dimanche lors du derby de l’Ouest de la Slovaquie. Le Spartak Trnava recevait le Slovan Bratislava, situé à moins d’une heure de route, et l’accueil des supporters locaux a été... particulier. Des dizaines de hooligans ont déboulé sur la pelouse en plein milieu de la première période, pour traverser le terrain et aller en découdre avec les fans adverses, placés dans le parcage visiteur.Bagarre générale inévitable, lancers de fumigènes et tout ce qui en découle, sous les yeux des joueurs dépités et de la sécurité dépassées. Le match a logiquement été interrompu et n’a jamais repris. D’après plusieurs locaux, il s’agirait d’une coalition des deux côtés, avec des ultras venus d’Autriche, de Pologne et de Tchéquie pour garnir les effectifs des deux groupes., a déclaré Ivan Kmotrík Jr., le directeur général de Bratislava.Un petit match à rejouer à Troyes, ça va calmer tout le monde.