Le derby de Melbourne a complètement dégénéré à cause des supporters

This is absolute disgraceful. At other games they calmly walked out. There’s a way to make your feelings known. Nobody should feel unsafe attending/playing/refereeing a game. Disgusting. #ALeagues #aleague pic.twitter.com/DT1SVr3vfs — Jelisa Apps (@JelisaApps) December 17, 2022

La Coupe du monde de la connerie.C’est comme la Coupe du monde. Sauf qu’il n’y a que deux équipes, que le match dure 22 minutes, qu’il n’y a pas de spectacle, pas de football, pas de sport, mais beaucoup de bagarre, et un bien triste spectacle. Bon en fait, rien à a voir avec le Mondial au Qatar. Ce samedi matin, les admirateurs du football australien ont été témoins d’une scène malheureuse pendant le derby entre Melbourne City et Melbourne Victory.Alors que les locaux menaient d’un petit but à la 22minute de jeu, des fans cagoulés pour la plupart, et vêtus de noir, ont envahi le terrain pour s'en prendre au portier de City Tom Glover, touché au visage par un seau en métal rempli de sable. Le match a été arrêté sur le coup. Quelques minutes plus tôt, les deux groupes de supporters avaient lancé des fumigènes sur la pelouse. La situation a finalement dégénéré jusqu'à virer au chaos, lorsqu'un des artifices à toucher un des caméraman sur le bord du pré, qui a ensuite renvoyé l’engin pyrotechnique dans les gradins. L'arbitre du match a immédiatement renvoyé les acteurs aux vestiaires et le match a été suspendu. Selon les précisions du Guardian , l’atmosphère était tendue avant même ces débordements et les fans locaux avaient prévu de quitter le stade après vingt minutes de jeu pour contester contre différentes mesures prises par la A-League (D1 australienne).Décidément rien à voir avec la Coupe du monde.