Le derby d'Alger largement boycotté

Apparently we don’t like seats in Africa. This is Thur, best stadium in Algeria, the boycotted ‘Derby Day’ USM Alger v Mouloudia Club Alger @herve_dm @ThankGodNjugush @KamalokaOkil @Gayah_254 @MistaWahome @CAF_Online @CAF_Media pic.twitter.com/yT6VA7UUJd