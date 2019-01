Le départ de Wenger a coûté 20 millions d'euros à Arsenal

1

PHGC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La course aux indemnités ?Monaco n’est pas le seul club adepte des licenciements coûteux. Si le club du Rocher a dépensé quelque 23 millions d’euros depuis le début de la saison pour se séparer de Leonardo Jardim et de Thierry Henry, le club compte un sacré rival outre-Manche. Son nom ? Arsenal. La raison de ses dépenses : le départ d’Arsène Wenger l’été dernier.Après 22 ans au club, l’Alsacien avait été poussé vers la sortie à un an de la fin de son contrat. Problème, la publication des comptes annuels du club londonien en ce début de semaine révèle que l’opération a coûté la bagatelle de 20 millions d’euros. L’enveloppe est notamment gonflée par le fait qu’en plus de Wenger, un certain nombre de ses assistants ont été évincés pour faire place à Unai Emery et son staff.Dans un monde parallèle, se faire licencier est un business lucratif.