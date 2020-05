Sondage exclusif : deux-tiers des Français ne sont pas spécialement en manque de foot

Avec l'arrêt des championnats et autres compétitions en Europe ces deux derniers mois, les fans de foot ont été sevrés de soirées et week-ends foot devant la TV. Alors que la Premier League a autorisé la reprise des entraînements avec contact, que la Liga espère reprendre en juin et que la Bundesliga rejoue depuis dix jours, le triptyque canapé-pizza-bière devrait reprendre ses droits et les Français leurs bonnes vieilles habitudes. Tout pareil qu'avant ? Pas vraiment, comme l'apprend ce sondage réalisé par YouGov pour sofoot.com.





1

Par Maxime Marchon / Infographies : Camille Gressier

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le déconfinement entamé il y a deux semaines maintenant était l’occasion de reprendre petit à petit une vie normale. C’était en tout cas ce que beaucoup pensaient. Mais à la lecture des résultats du sondage de notre petit frère, le site du magazine dans lequel 29% des Français déclaraient préférer rester confinés , il apparaissait évident que nos habitudes de visionnage du football devant la télévision seraient changées après la crise du Covid-19 et deux mois de confinement. Jusqu'à quel point ? C'est ce que nous voulions savoir à travers ce premier sondage élaboré avec l’institut YouGov.Premier constat en forme de demi-surprise dans ce pays qui n'aime pas le foot : le football ne lui a pas manqué.La réponse la plus plébiscitée avec 35% des répondants ?, bien sûr.Si l'on regarde de plus près les réponses en fonction du genre, l'absence de football se fait plus ressentir chez les hommes. Ils sont 19% à déclarer que le football leur manque beaucoup contre seulement 4% chez les femmes.Pas étonnant donc de constater que les Français et Françaises, même amateurs et amatrices de foot, ne vont pas se mettre à regarder de la Bundesliga à gogo. Parmi les adultes français qui déclarent regarder des matchs à la télé,Plus surprenant, parmi ces mêmes compatriotes déclarant regarder des matchs de foot à la télévision, l'arrêt des compétitions semble avoir distendu leur relation au ballon rond. Si 52% des Français et des Françaises vont regarder autant de matchs qu'avant quand viendra l'heure de la reprise partout en Europe,. Quand ceux et celles qui étaient en sevrage et vont compenser en augmentant leur moyenne de matchs par semaine représentent eux 16% des sondé(e)s.De manière générale, les Françaises et les Français regardent le foot en petit comité. Pour plus de la moitié (58%), ils/elles avaient en effet l'habitude d'être seul(e) ou avec une autre personne devant leur poste de télévision.Et ça ne devrait pas aller en s'agrandissant à la vue de ce sondage : si pour deux tiers de la population, le nombre de personnes avec qui ils regarderont du foot ne changera,Une tendance forte (25%) chez les 25-34 ans, habitants de la région parisienne (23%) ou des grandes villes (également 23%).Logique donc de lire les résultats de la question suivante concernant le type de personnes pour les accompagner lors des futures retransmissions TV.Un chiffre qui monte à 1 sur 4 chez les(18-34 ans).Une catégorie d'âge très disparate, car c'est aussi celle où il y a le plus de personnes qui déclarent vouloir élargir le cercle et en faire encore plus un événement social. Ils sont ainsi 21% chez les 18-24 ans contre 10% seulement dans toute la population.Et les bars et les stades alors ? Quand il sera de nouveau possible de voir des matchs dans des lieux publics, comment réagira le public ? Prudemment semble-t-il.La fréquence de leurs sorties baissera.Cette proportion atteint même 28% chez les 55 ans et plus. Sachant en outre qu'il y a 37% de la population qui ne sait pas encore comment elle réagira. Et qu'ils sont 45% chez nos aînés. Certainement des personnes dans l'attente de voir comment évolue la pandémie.Une chose est sûre, l'arrêt du football a fait du mal aux diffuseurs. Plus particulièrement les chaînes payantes. Le bras de fer engagé par Canal + et beIN Sports contre la Ligue est bien sûr à lier au chiffre suivant :Forcément cette inclination est d'autant plus importante chez les ménages aux revenus les plus faibles. Chez les personnes sans emploi, ce chiffre atteint 44%. Et chez les CSP -, ils sont 39%.Enfin, désignés grands vainqueurs du confinement, l'e-sport et leont selon notre sondage intéressé 14% de la population française pendant ces deux mois à la maison. EtOn monte même à 72% chez les