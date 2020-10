Le débrief du bistrot

On a laissé traîner notre micro sur le zinc d'un bistrot ce lundi midi quand Bertrand et Bernard débriefaient le week-end de foot. En voici la retranscription intégrale.

Par Bertrand et Bernard, au bistrot

- Gros week-end.- C’est pour des week-ends comme ça qu’on aime le foot.- C’est vraiment risqué, en même temps, de parier sur le foot. L’incertitude, c’est ce qui fait la beauté de ce sport.- Mourinho, il leur a préparé une tactique dont il a le secret. Ce n'est pas pour rien qu’on l’appelle le- Comme quoi, l’argent ne fait pas tout.- Il ne va pas rester très longtemps à Aston Villa, celui-là.- Oui, c’est vrai, c’est parce que c’est très intense. Il n’y a pas une seconde de répit.- C’est la patte Ancelotti, ça.- Deux grands Messieurs du foot, quoi qu’on en dise.- C’est une victoire importante. Pour prendre un ascendant psychologique, dans la lutte pour le maintien qui est un véritable marathon, il n'y a pas mieux.- Oui, c’est solide. Il va falloir compter sur eux cette année.- Ils sont sans complexes, c'est clair.- Ça prouve bien une chose : en Ligue 1, il y a le PSG et puis tout le reste !- Ah, bah, un derby sans public reste un derby. En plus, un derby du Sud, c’est toujours chaud.- Oui, mais il faut laisser du temps à Rudi Garcia. C'est un bosseur.- C’est une institution le. Ils savent qu’un match n’est jamais terminé avant les trois coups de sifflet de l’arbitre.- On l’a encore vu avec Nantes, c’est une équipe qui n’est pas arbitrée comme les autres.- Il n’est pas fait pour lecatalan, je le dis depuis des mois.- La pression qui pesait sur leurs épaules était trop forte.- Juve-Napoli ?- Non, Lazio-Inter sur beIN 2.- Mais c’était pas une rediffusion ?- Non, ils auraient donné les infos à l’antenne, tu penses bien...- Oui, mais, attention, ils laissent des espaces derrière. C’est quitte ou double avec eux.- Il paraît qu’il y a un Français qui cartonne là-bas, Jérémie Boga.- La trêve internationale va être l’occasion de recharger les batteries.- Oui. Et sinon Gégé, tu nous mets la petite sœur ?