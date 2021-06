Le Danemark atomise les Gallois et prolonge le rêve

Porté par un Kasper Dolberg invité surprise et auteur d'un doublé, le Danemark a marché sur le pays de Galles à Amsterdam (4-0) et sera de la partie en quarts de finale. La belle histoire continue pour les Scandinaves.

Les Dragons au donjon

Galles (4-2-3-1) : Ward - C. Roberts (N. Williams, 40e), Rodon, Mepham, B. Davies - Morrell (H. Wilson, 59e), J. Allen - Bale (c), Ramsey, D. James (Brooks, 78e) - K. Moore (T. Roberts, 78e). Sélectionneur : Robert Page.



Danemark (3-4-2-1) : K. Schmeichel - A. Christensen, Kjær (c) (J. Andersen, 77e), Vestergaard - Stryger Larsen (Boilesen, 77e), Højbjerg, Delaney (Jensen, 60e), Mæhle - Braithwaite, Damsgaard (Nørgaard, 60e) - K. Dolberg (Cornelius, 70e). Sélectionneur : Kasper Hjulmand.

Une saison tronquée par les pépins physiques, un statut de coiffeur dans le groupe danois pour cet Euro : footballistiquement, Kasper Dolberg ne vivait pas des jours heureux ces derniers temps. Mais ça, c'était avant ce 26 juin et ce huitième de finale face au pays de Galles. Profitant des bobos de son concurrent Yussuf Poulsen pour s'inviter dans le onze de son pays, le Niçois, pour sa première titularisation dans un grand tournoi international, s'est offert ses huitième et neuvième pions en sélection (et son troisième doublé) et a propulsé un héroïque Danemark - finalement vainqueur 4-0 - en quarts de finale de l'Euro. Dans l'arène qui a vu les premiers pas professionnels de Christian Eriksen, 29 ans jour pour jour après le sacre de Lars Olsen et consorts, les hommes de Kasper Hjulmand signent un nouveau tour de force, prouvant que cette équipe demeure spéciale. La voilà en quarts, en parfaite légitimité.Après un début de match partant dans tous les sens, Gareth Bale - très en vue dans le premier quart d'heure - a été le premier à faire frissonner l'Amsterdam Arena, mais son fouetté de l'extérieur a fui le cadre au dernier moment (10), puis il a trop croisé (12), confirmant tout de même la bonne entame des Dragons face à des Danois maîtrisés et seulement dangereux sur corner. Daniel James a lui aussi chauffé les gants de Kasper Schmeichel (18), mais c'est de l'autre bout du pré que la lumière est venue : au bout d'un mouvement né d'une passe laser de Joakim Mæhle, Kasper Dolberg a enroulé un bonbon dans le soupirail de Danny Ward, faisant basculer la partie sur la première vraie situation danoise. Le Niçois traînait également sur un éclair de Mikkel Damsgaard (32), puis Mæhle a eu la balle de break juste avant l'entracte (45+1).Sonné, le pays de Galles n'a pas pu longtemps espérer après la pause, puisque au moment où Martin Braithwaite a fait la différence côté droit, l'entrant Neco Williams a signé une relance cataclysmique et a permis à Dolberg de s'offrir le doublé mettant logiquement le Danemark à l'abri. Daniel James a bien eu une demi-volée pour réduire l'écart (59), Joe Allen s'est essayé à plusieurs reprises, mais on a plutôt été proche du 3-0 sur une caresse de Mathias Jensen flirtant avec le montant (65). Limités, les Britanniques n'ont jamais su revenir dans le match, et les, avec notamment un Andreas Cornelius précieux dans le dernier quart d'heure, n'ont que très peu été inquiétés et ont eu une ultime énorme occasion par Cornelius, Braithwaite et Joachim Andersen (86). Sur un service de Jensen, Joakim Mæhle se chargera finalement du coup de grâce, avant de se faire chahuter par Harry Wilson, exclu (90). Et le coup de grâce sera l'œuvre de Braithwaite, enfin buteur à la suite d'un mouvement parfait à la limite du hors-jeu. Le frisson, jusqu'au bout.