Le cri du coeur de Chris Wilder contre la VAR

Ras la casquette.Ce jeudi soir, pour changer un peu, la VAR a à nouveau joué les premiers rôles lors de la victoire de Newcastle sur la pelouse de Sheffield (0-2). En cause : le second but inscrit par Jonjo Shelvey. Sur une ouverture en profondeur, ce dernier a hérité du cuir au moment où le drapeau de l'arbitre assistant se levait pour le signaler hors-jeu. Attendant le coup de sifflet de l'arbitre, les défenseurs se sont alors arrêtés de jouer. Tout comme Shelvey, qui a coupé toute intensité dans sa course, mettant tout de même le ballon au fond des filets pour la forme sans célébrer son but.Le coup de sifflet n'est cependant jamais venu, et, après visionnage des images, l'Anglais n'étant finalement pas hors-jeu, le but a été accordé. A la surprise générale, y compris celle du buteur lui-même. En zone mixte après le match, le manager de Sheffield Chris Wilder était complètement abattu. «, a raconté le boss des promus.Tout est dit.