Le coup du scorpion de Cyril NGonge avec Groningue

Vous prendrez bien une petite douceur pour le petit-déj' ?FC Groningue-AZ Alkmaar (2-0), soit le 15qui reçoit le 11d'Eredivisie, ce n'est pas forcément l'affiche la plus sexy du week-end, mais celle-ci nous a offert un but venu d'ailleurs. C'est le Belge Cyril NGonge, 21 ans et formé au FC Bruges, qui nous fait don d'un sublime coup du scorpion tel un Olivier Giroud au meilleur de sa forme époque Arsenal.Un geste réalisé à la perfection, pour une trajectoire légèrement lobée et magnifiquement placée juste en dessous de la lucarne. Déjà six buts pour l'attaquant belge cette saison aux Pays-Bas et celui-ci a déjà sa place pour le prix Puskás.Quoi de mieux pour commencer la semaine ?