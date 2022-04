Le coup d'envoi d’un match amateur féminin donné par une vache

TT

Nos régions ont du talent.Le monde animal et celui du ballon rond ont toujours été étroitement liés. Après Paul le Poulpe ou la chatte à DD, voici Osmose la vache. Ce dimanche 24 avril, la rencontre entre les équipes féminines du FC Lac Remoray-Vaux et de Lièvremont s'est distinguée par son folklore. Après l'entrée des joueuses sur l'hymne de la Ligue des champions, puis La Marseillaise, c'est la vache Osmose qui a fait son apparition sur la pelouse . Star dans la région, cetten'en est pas à son premier défilé. Lors du dernier Salon de l'Agriculture elle a remporté la médaille d'or dans la catégorieVenus en nombre pour assister à ce spectacle, les habitants du coin ont eu le droit à de nombreuses surprises. À la mi-temps, la date de la grande fête rurale du comice a été dévoilée. Et un grand loto aura également lieu en juillet prochain.On ne s'ennuie jamais dans le Haut-Doubs.