Le CONI demande finalement de rejouer Juventus-Napoli, sanction annulée

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'appel du Napoli a été entendu.Ce mercredi à 14h30, le CONI (Comité Olympique National Italien) a donné raison au club d'Aurelio de Laurentiis dans le litige qui l'opposait à la Juventus.Souvenez-vous, le 4 octobre dernier, le Napoli était dans l'impossibilité de se déplacer à Turin pour y défier les, pour le compte de la troisième journée du championnat, à cause du protocole sanitaire et de plusieurs cas de Covid-19 dans l'effectif des. Pour avoir refusé de se déplacer chez le champion en titre, qui s'était présenté le jour de la rencontre dans son antre du Juventus Stadium, Naples s'était vu infliger une lourde sanction : une défaite 3-0 sur tapis vert ainsi qu'un point de pénalité.Mais finalement, cette sanction est annulée dans son ensemble suite à un recours déposé par le club napolitain qui a eu gain de cause. Ainsi, le SSC Napoli récupère son point et devrait défier la Juve le 13 janvier 2021. Une mauvaise nouvelle pour la Juve qui se retrouve donc à égalité avec Naples (et la Roma) et qui compte donc, avec ce match en retard à rattraper face aux Napolitains, provisoirement sept points de retard sur l'AC Milan.Deux salles, deux ambiances.