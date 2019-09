Le Comité d'appel de la CAF rejette l'appel du Wydad Casablanca

We are THE CHAMPIONS again and again We are AFRICA We are TARAJI DAWLA ?#TotalCAFCLChampion #TotalCAFCLFinal #ESTWACpic.twitter.com/EgopJWmEoP — Espérance de Tunis (@ESTuniscom) September 15, 2019

Le VAR c’est VAR, il n’y a plus d’espoir.Ce dimanche, le Comité d’appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a sans doute mis fin au long feuilleton qui agite le football africain depuis quatre mois. En effet, la CAF a rejeté l’appel formulé par le Wydad Casablanca suite à la finale de Ligue des Champions africaine perdue face à l'Espérance de Tunis.Pour rappel, la finale s’était terminée dans la confusion la plus totale. À l’heure de jeu, alors que l’Espérance de Tunis menait un but à zéro, les joueurs du Wydad Casablanca demandent un appel à la VAR en s’estimant lésé sur un but annulé pour hors-jeu. En constatant que la VAR ne fonctionne plus, les Casaouis refusent de reprendre le jeu. Après plus d’une heure trente d’interruption, Bakary Gassama, l'arbitre de la rencontre, siffle la fin du match qui se termine par la victoire de l’équipe tunisienne. Le Comité d’appel est donc resté sur son premier délibéré du 7 août dernier, confirmant «Un coup de la panne qui coûte cher.