Le Comex de la FFF suit le CNOSF et réintègre Bordeaux en Ligue 2

Officiel : le FFF préfère le Bordeaux au Beaujolais.Quelques heures après que le CNOSF a jugé excessive la rétrogradation des Girondins de Bordeaux en National, au vu de l'amélioration de son dossier, le comité exécutif de la Fédération française de football a décidé de se ranger derrière le Comité national olympique et sportif et donc, de maintenir les Girondins en Ligue 2, selon. Les votes se sont dirigés en majorité vers une réintégration de Bordeaux en L2, qui affrontera Valenciennes pour la reprise du championnat, ce samedi.La dette des Girondins ne s'élève plus « qu'à » 13,5 millions d'euros, et les garanties de ventes de joueurs ainsi que le budget présenté ont fini de convaincre l'instance de maintenir le FCGB dans le monde professionnel. Par la même occasion, le club marine et blanc évite la liquidation.Si les supporters bordelais avaient su qu'ils seraient heureux de se déplacer à Rodez et Laval...