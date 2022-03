Le Collectif Nantais lance un financement participatif pour son projet de rachat du FC Nantes

FG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Plus on est de fous, plus on rit.Le FC Nantes n'est toujours pas officiellement en vente, mais le Collectif Nantais continue de renforcer son projet de rachat pour être prêt le moment venu. Ainsi, c'est une nouvelle étape qui va être franchi par le collectif chapeauté entre autres par Mickaël Landreau puisqu' une campagne de financement participatif sera lancée dès lundi à 14 heures. Le but ? Donner la possibilité à monsieur et madame tout le monde de faire partie de l'aventure contre une somme minimale de 100€., détaille Philippe Plantive, patron de Proginov et président du Collectif Nantais dans des propos rapportés par Ouest-France . Pour le moment, le Collectif a récolté 8,5 millions d'euros auprès d'entrepreneurs de la région et d'anciens joueurs du FCNA, et devrait bientôt dépasser les 10 millions.Encore loin des 20 millions ciblés, le Collectif souhaite principalement remettre un coup de projecteur sur son projet., ajoute Mickaël Landreau. Philippe Plantive acquiesce : Une Coupe de France et une nouvelle présidence en l'espace de quelques semaines ? Un rêve qui pourrait devenir réalité pour les fans des Canaris.