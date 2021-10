1000 tours de terrain en 24 heures ? Chiche !

Presque isolé du monde, le CO Rochetaillée vit paisiblement au rythme des résultats moribonds de son équipe senior, la seule du club, qui évolue en cinquième division du district de la Loire. Une belle bande de camarades qui ont décidé de mettre sur pied le projet fou d’effectuer 1000 tours de terrain en 24 heures. Une idée à couper le souffle.

Courir, oui, mais surtout s’amuser

Un minuscule club au cœur immense

Par Fabien Gelinat

À quelques encâblures de Saint-Étienne, au sommet d’une colline du massif du Pilat qui surplombe le petit village de Rochetaillée – rattaché à la préfecture de la Loire depuis 1973 – et ses 700 habitants perchés à près de 1000 mètres d’altitude, un terrain stabilisé en gore détonne dans ce décor somptueux. Le silence est roi, la vue sur les vestiges du château de Rochetaillée prenante et tout paraît paisible. Une quiétude qui sera brisée de vendredi soir à samedi soir par une émulation grandissante au stade de football. Ici, le CO Rochetaillée, pensionnaire de D5, s’apprête à relever un défi aussi génial qu’exigeant : accomplir 1000 tours de terrain en 24 heures et en relais. Costaud, et suffisamment excitant pour remporter le Prix « Esprit Club » Sporteasy du Vrai Foot Day Une idée vaguement présente dans la tête des joueurs de Rochetaillée l’an dernier, la réflexion n’étant pas allée très loin., indique Gaëtan Chapelon, 30 ans, capitaine de l’équipe et licencié depuis six ans au CO Rochetaillée.S’il juge l’objectif des 1000 tours en 24 heures(de savants calculs indiquant une moyenne d’environ 1 minute et 26 secondes par tour pour être dans les clous), Gaëtan est formel : la seule règle est de compléter un tour de terrain, peu importe la manière.Quid des participants qui se relayeront à partir de 22h vendredi ?, enchaîne Gaëtan.Le capitaine de l’équipe ne se fait cependant pas de soucis : pour lui, la principale difficulté était de remplir le planning de nuit, une tâche accomplie haut la main.(Rires.)De la course au programme donc, mais pas seulement. Avec 24 heures de présence sur le stade des Écheneaux, le CO Rochetaillée a pensé à toute une organisation pour animer l’évènement. Les participants comme les spectateurs auront la possibilité, le samedi, de s’essayer au football-pétanque, voire au tennis-ballon pour les plus techniques, ou bien d’improviser des petits matchs de foot. Quant aux enfants, ils ne sont pas en reste., précise Gaëtan.Sans oublier la buvette, élément central de tout club de football amateur qui se respecte avec un menu composé de jus de fruits et de bières, accompagnés par de la haute gastronomie : stand de merguez/saucisses, pizzas avec option végétarienne pour satisfaire le plus de monde possible et peut-être même un stand de crêpes. Un dispositif royal qui aurait pu être agrémenté d’un live Twitch pour suivre le relais.Pour le CO Rochetaillée, c’est à la fois l’occasion de partager un moment de convivialité tout en mettant les projecteurs sur sa petite entité. Avec dix-neuf joueurs licenciés, dont cinq possèdent également une licence de dirigeant, et un président – Gérard, présent depuis la fondation du club en 1989, le club, à la recherche de joyeux lurons souhaitant rejoindre l’aventure, semble même trop réduit pour être qualifié de petit Poucet, et peine d’ailleurs à avoir une équipe complète à chaque match. Des rencontres qui tournent souvent à la rouste, sans jamais les décourager., se souvient Gaëtan.(Rires.)Obligé de descendre à Saint-Étienne pour effectuer ses rencontres « à domicile » sur un terrain synthétique, l’effectif vit encore grâce à son idéologie du football : le plaisir de jouer entre amis et de partager.Le partage justement, le CO Rochetaillée en est friand. Et malgré sa petite taille et ses revenus très limités, le club ne conservera aucun bénéfice de ce week-end., étaye Gaëtan. Fondée en 1991 à Montbrison, commune de la Loire située à une cinquantaine de bornes au nord de Saint-Étienne, cette association distribue jeux, jouets et tout ce qui peut améliorer la vie des enfants à l’hôpital., reprend Gaëtan.Il ne reste désormais plus qu'à mettre un pied devant l'autre, et recommencer.