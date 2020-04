Le club qui voulait faire craquer ses joueurs

En 2009, le FC Carl Zeiss Iéna astreint six de ses joueurs à un atroce programme d’entraînement. L’idée : les démoraliser et provoquer la rupture de leur contrat pour réaliser des économies. Parmi eux, le Savoyard Hervé Bochud.

Une démission au mégaphone

« Le directeur sportif nous a distribué un programme d’entraînement à la Full Metal Jacket. Trois séances par jour, trois semaines durant... »

Son profil Transfermarkt trafiqué

Par Robin Fasel

C’est dans la bucolique vallée de la Saale, en Thuringe, que les gens disent entendre battre le cœur vert de l’Allemagne. Ce soir de juillet 2009 pourtant, des vapeurs usinières s’échappent des bureaux du FC Carl Zeiss, club phare de la ville d’Iéna, ancienne contrée communiste encore flanquée du cachet « RDA » ., lance Thomas Vogel, chef sportif de l’enseigne, à son arrière central., rétorque le joueur, Hervé Bochud. Le président, Peter Schreiber, s’en mêle :Le silence prend de la hauteur, puis s’écrase :Les poignées de main s’échangent, alors que les regards s’assassinent. Ils ne se recroiseront plus jamais.Hervé Bochud se souvient dans les moindres détails de ce grossier arrangement façon « Guy Ritchie » . Au point de conserver quelques répliques dans un porte-documents., explique-t-il. Pour ce Chambérien formé à l’AJA et aujourd’hui retraité du foot pro, ces enchères représentent le point de chute d’une sacrée envolée. Le prologue remonte à l’été 2008, quand il débarque au Carl Zeiss, avec un contrat pour deux ans, en provenance de Suisse.Mais l’aventure s’articule autour d’un contexte particulier. Trois fois champion de RDA avant de sombrer dans l’insignifiance dès la réunification, le club s’agrippe à une gloire qui sent bon la rouille., narre Hervé.Dans cette bulle de tendresse, Iéna se sauve lors de l’ultime journée. Mais l’exercice a laissé d’affreuses traces dans le livre des comptes.C’est là, à l’été 2009, qu’entre en jeu Thomas Vogel, directeur sportif cow-boy., assène Hervé. Le lendemain,publie une photo des six, les exclus, s’époumonant sur une piste en Tartan., crépite Hervé. Sous son nez, il voit le car s’en aller pour la campagne thuringeoise., témoigne-t-il. Sur lequ’Hervé a précieusement conservé, on voit des plages de condition physique inscrites à 8, 10 et 16 heures. Tous les jours, sauf le dimanche. Amadeus Wallschläger, un autre des exclus, se rappelle :Rapidement, la plupart des moutons noirs craquent et snobent les insupportables sessions. Vogel se frotte les mains : par leur non-présence, ils servent à leur employeur un motif royal de licenciement., fulmine Amadeus.Si ses co-légionnaires sont tombés un à un, Hervé, lui, ruisselle de détermination. Il lui reste une année de contrat, il ne la soldera pas. L’arrière central ne fait pas seulement fi des courbatures en assistant à toutes les séances de l’infernal programme, il bat carrément ses préparateurs physiques à la course :Naturellement, les escarmouches mènent à la guerre., s’indigne-t-il. Quand l’, journal régional, demande à Thomas Vogel si ses méthodes correspondent bien à celles d’un club professionnel, le dirigeant rétorque :De son côté, Hervé a beau s’égosiller dans tous les médias du coin, sa situation n’évolue pas. Las, il attaque par voie légale :Au tribunal du travail de la ville, le juge tranche un, soit une égalité.Mais le soir même, Vogel et le président le convoquent.Aussitôt, il riposte :S’ensuivent les pourparlers improvisés dans la touffeur des bureaux du club :De retour en Suisse, Hervé tape encore un peu dans la balle avant de s’engager au sein de la section helvétique de la FIFPro, le syndicat des joueurs de football professionnels. Un profil tout désigné.