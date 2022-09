Le club de foot de la série Ted Lasso sera présent dans FIFA 23

Believe it. #FIFA23 x @TedLassoHe's proven he belongs in the game, now Ted Lasso and @AFCRichmond are playable in FIFA 23 starting September 30.Learn more ?https://t.co/n4eQXTC4f4 pic.twitter.com/M9tIiqKHPx — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 21, 2022

Look out, Mario! You're not the only pixelated man with a mustache who never knows where the tube is taking him... pic.twitter.com/sDIS9VPDmh — Ted Lasso (@TedLasso) September 20, 2022

TP

Illustration : © Apple

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Voir Sadio Mané ou Kylian Mbappé jouer à Nelson Road, ce sera désormais possible.Alors que la sortie du nouveauest comme d'habitude attendue, une nouvelle est venue faire grimper la: une vidéo annonçant leentre le jeu de simulation footballistique et la série. En effet, le club de foot tiré de la série - produite par Apple TV+ - sera présent dans le prochain opus. Dans le, le fameux AFC Richmond est présenté comme un véritable club de football. Il sera donc possible de jouer avec cette formation fictive de la série, et ce, dans de nombreux modes du jeu, y compris en ligne ou en carrière.Pas mal comme pub, avant la troisième saison à venir.