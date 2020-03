Le club d'Ostende bientôt racheté pour un million d'euros ?

Man van Crystal Palace wil nog 1 miljoen geven voor KV Oostende https://t.co/jcYaJ883a2 — Nieuwsblad.be (@Nieuwsblad_be) March 26, 2020

Un stand de choix à la grande braderie.Endetté de plusieurs millions d'euros et en vente depuis plusieurs mois, le KV Ostende se trouve dans une situation critique. Le club belge doit encore éponger 6,2 millions d'euros de dette auprès de son ancien président Marc Coucke, auquel il paye également un loyer annuel pour l'utilisation de son stade.Alors que le club devait être racheté en février par l'American Pacific Media Group, l'acquéreur s'était finalement retiré des négociations à cause des difficultés financières du club et du risque de relégation sportive. Il reste désormais un mois au KV Ostende pour se trouver un acheteur et conserver sa licence professionnelle.Dos au mur, son président Frank Dierckens explorerait trois pistes, dont une très surprenante, selon. En effet, David Blitzer, co-propriétaire de Crystal Palace, pourrait revenir à la charge après avoir vu Frank Dierckens refuser son offre de 5,5 millions d'euros en début d'année. Quelques semaines plus tard, la situation a changé et le club belge n'est plus en position de force, comme le confirme le média : «Une maigre consolation.