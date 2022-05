Le Club Bruges sacré champion de Belgique pour la 18e fois de son histoire

MD

Le championnat le plus incompréhensible d’Europe a encore frappé.Si la Royale Union saint-gilloise était sur toutes les lèvres depuis de nombreux mois – à raison au regard des résultats époustouflants de cette petite écurie , vainqueur de la saison régulière pour son grand retour dans l’élite et une disette de 48 ans – c’est bien le Club Bruges qui fera parler de lui ces prochains jours. Intraitables dans desdu championnat belge, lesont renversé Antwerp (1-3) pour s’offrir le Graal.Si proche de l’exploit, l’équipe d’Antwerp a rendu un si bel homme au dicton :. Emmenés par un Michael Frey des grands jours, buteur pour la 23fois de la saison, les coéquipiers de Radja Nainggolan ont vu le Club Bruges revenir avec de meilleures intentions aux retours des vestiaires. Plus lucides et plus justes dans le dernier geste, lesreviennent à hauteur par Hans Vanakensur penalty, avant de prendre les commandes du match. Jack Hendryet Sargis Adamyanmettent fin au suspense en quelques minutes. Après un titre de champion en 2020 et en 2021, le Club fait la passe de trois.Quinze tirs pour Antwerp, dont quatre cadrés. Huit pour Bruges, pour trois cadrés. Sacré dicton...