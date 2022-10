Le Club Bruges lance un panier de légumes pour soutenir les agriculteurs locaux

TP

Brillant sur les pelouses et dans les potagers.Actuellement leader de son groupe en Ligue des champions, le Club Bruges a aussi décidé de montrer l’exemple en dehors des terrains. En effet, l'écurie belge a décidé de lancer sa propre marque de paniers de légumes nommée(Des paysans pour des paysans en VF).Une initiative qui a vu le jour notamment à cause (ou grâce) des moqueries et chambrages des supporters adverses à l'encontre des Brugeois :"boeren"., a ainsi expliqué le club dans un communiqué.Le projet vise surtout à soutenir les agriculteurs de la région qui connaissent d'importantes difficultés ces dernières années, en partie à cause de la crise du Covid-19, en promouvant le travail de cesL'initiative verra le jour ce samedi pour la réception de Westerlo en championnat. Les supporters auront donc la possibilité de commander leur box de légumes et pourront venir la chercher à la fin de chaque match à domicile. Comme l'explique le Club Bruges dans son communiqué, cette initiative est positive pour tout le monde :Une raison de plus pour se rendre au stade Jan Breydel ce samedi.