Le Club Bruges et le Standard se quittent sur un nul

Le duel entre le Club Bruges et le Standard a accouché d'un match nul spectaculaire mais stérile sur le plan comptable. Les deux buts d'avance des, signés Bas Dost (15) et Charles De Ketelaere (35), avaient pourtant lancé les hommes de Philippe Clement sur la meilleure des voie.Mais faute de concentration et réalisme, la remontée liégeoise n'a pas tardé à se produire. D'abord sur une réalisation d'Aron Dønnum (39) puis un penalty de Noë Dussenne (52).Le Club Bruges, toujours deuxième, manque l'occasion de recoller un peu plus à l'Union Saint-Gilloise en tête du classement. Le Standard grapille un point et reste à trois unités de la course aux play-offs.