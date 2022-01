Le Club Bruges et l'Union saint-gilloise se neutralisent

Mignolet - Mitrović (Sowah, 83e), Mechele, Nsoki - Mata, de Ketelaere, Vormer (Rits, 83e), Vanaken, Sobol - Dost, Lang (Balanta, 45e). Entraîneur : Alfred Schreuder.



USG (3-5-2) : Moris - Kandouss, Burgess, Van Der Heyden - Nieuwkoop, Lazare (Puertas, 69e), Nielsen, Teuma, Lapoussin - Vanzeir, Undav. Entraîneur : Felice Mazzù.

MR

Frustration à l'Union.Dominée par les champions en titre, l'Union saint-gilloise a été l'équipe la plus dangereuse de ce choc au sommet de Jupiler Pro League. Insuffisant malgré tout pour que les ouailles de Felice Mazzù repartent de Bruges avec les trois points.Dommage. Voilà le mot que Felice Mazzù doit avoir à la bouche après ce partage des points. Car si le Club Bruges a été la première équipe à se mettre en action, au bout de sept secondes de jeu et une reprise acrobatique peu académique de Bas Dost, c'est bien le leader de Belgique qui aurait mérité d'ouvrir le score. Mais que ce soit face à Deniz Undav (8) ou Dante Vanzeir (22), Simon Mignolet a été impeccable. L'équipe d'Alfred Schreuder peut d'ailleurs remercier son portier, puisque ce dernier a sorti trois arrêts déterminants avant la pause, empêchant Teddy Theuma et Loïc Lapoussin de marquer.Ses coéquipiers étant un poil plus incisifs en seconde période, même s'ils ont dû attendre l'heure de jeu pour cadrer leur première et unique frappe du match, Mignolet a eu moins de boulot à effectuer, si ce n'est un arrêt sur Undav à dix minutes du terme. Le gardien belge, six arrêts au compteur, restera donc infranchissable, et ses coéquipiers inoffensifs. Rien de bien dramatique pour les locaux, même s'ils restent à neuf longueurs de l'Union, et ce, à dix matchs du début des play-offs.Merci Simon.