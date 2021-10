Le Classique marqué par une série d'incidents

ABC

Ni le ballon ni les projectiles n'ont trouvé le chemin des filets.Le match entre Marseille et Paris (0-0) n'a pas livré toutes ses promesses sur le terrain, mais en tribune, il s'est passé beaucoup de choses, avant, pendant et après le match. Le club phocéen craignait pour la sécurité des joueurs et pour leur retrait de point en sursis après les incidents à Angers, mais les mesures n'ont pas été suffisantes. Des filets amovibles sur les points de corners maintenus par la sécurité n'ont pas empêché les fans de lancer toute sorte de projectiles sur les tireurs parisiens, à commencer par Neymar et Messi. Le match a même été interrompu juste avant la demi-heure de jeu, sur le premier corner parisien. Ces projectiles devraient coûter cher à l'OM. En seconde période, c'est un streaker qui a débarqué sur la pelouse du Vel', interrompant une nouvelle fois le jeu.Mais là où l'addition risque d'être vraiment salée pour Frank McCourt, c'est à cause des incidents aux alentours du stade. BFM TV rapporte ainsi 21 interpellations et 9 policiers blessés après des affrontements. L'un des agents a reçu sept jours d'ITT., a déclaré Dimitri Payet après la rencontre.Nul sur et autour du terrain.