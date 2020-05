Le classement final de la Ligue 1 voté pour se venger d'Aulas ?

2

QC

Un peu comme quand tu parles trop au loup-garou.Selon des informations du l'option retenue pour le classement final de la Ligue 1 cette saison s'explique en partie par une fronde contre Jean-Michel Aulas. Plusieurs présidents de clubs se seraient mis d'accord, en amont de la décision, pour retenir le scénario qui pénaliserait l'OL. Au final, le conseil d'administration de la Ligue avait retenu le choix d'un quotient entre le nombre de points marqués et le nombre de matchs disputés, à l'unanimité moins trois voix contres et deux abstentions.D'après, tout se serait joué à l'avance dans un groupe WhatsApp partagé par plusieurs présidents de clubs français, parmi lesquels, Nasser al-Khelaïfi (PSG), Jacques-Henri Eyraud (OM), Jean-Pierre Rivère (Nice), Frédéric Longuepée (Bordeaux), Nicolas Holveck (Rennes), Loïc Féry (Lorient) et Bernard Caïazzo (Saint-Etienne). Ces derniers se seraient mis d'accord pour cette option non seulement parce qu'elle servait leurs intérêts respectifs, ce qu'a d'ailleurs dénoncé JMA , mais également parce qu'elle pénalisait Lyon.Un choix de classement à la J27 aurait effectivement permis à l'OL d'occuper la 5place du classement, et donc de jouer en C3 la saison prochaine. Sauf qu'à force de prises de paroles et de contestations incessantes, le patron lyonnais s'est mis à dos certains de ses confrères, Jacques-Henri Eyraud et Nasser al-Khelaïfi en tête, qui n'ont pas hésité à lui jouer un mauvais coup. Seule une victoire en Coupe de la Ligue pourrait permettre à l'OL d'éviter une année sans Europe pour la première fois en 24 saisons.Reste à savoir si JMA était un loup ou la voyante.