Le clash entre Aubameyang et Kroos continue

Send @ToniKroos congratulations for his 3 Kids cordially your Batman and Robin https://t.co/JUOYPhuC0X — Aubameyang P-E (@Aubameyang7) November 12, 2020

Digne des Anges de la téléréalité.Depuis deux jours maintenant, Toni Kroos et Pierre-Emerick Aubameyang s’envoient de grands scuds par réseaux sociaux interposés. Dans son podcast, l’international allemand avait lâché un tacle appuyé aux habitudes de certains joueurs : «» Mais Aubam ne s’est pas laissé démonter en expliquant qu'il faisait ça pour son fils. Et c’est tout Twitter qui en profite.Mais alors que tout semblait rentrer dans l’ordre, c’est l’ancien international allemand et actuel joueur d’Arsenal Mesut Özil qui a lancé de l’huile sur le feu en défendant son coéquipier gabonais : «» , avec un gif d'Aubameyang portant un masque de Black Panther. On attend maintenant la réponse de Kroos.C'est Jérémie Janot qui doit être fier.